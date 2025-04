Muere Jaime Rodríguez, exintegrante de El Haragán

El mundo del rock mexicano se vistió de negro tras la muerte del músico Jaime Rodríguez, exintegrante de El Haragán y fundador del grupo La Otra Cara de México. ¿Qué se sabe de su fallecimiento? Te lo compartimos.

En su cuenta de Instagram, el grupo lamentó el fallecimiento del exintegrante, quien dejó un legado importante dentro de la música.

“Nuestro más sentido pésame a la familia de Jaime Rodríguez. En algún momento de la vida, hace muchos años, fue parte de nuestro equipo”, escribió El Haragán.

La agrupación no dio más detalles sobre la muerte del músico, a quien se le considera uno de los pioneros de la música rock en México.

A pesar de que había dejado la banda desde hace ya varios años, Luis Álvarez, vocalista de El Haragán, ha reconocido en diversas ocasiones que Jaime Rodríguez fue una pieza clave para el éxito de la banda.

Hasta el momento, no se han revelado las causas exactas por las que el músico perdió la vida. Sin embargo, no se descarta que realicen algún homenaje o presentación en su honor.

La Otra Cara de México, grupo que formó Jaime Rodríguez tras su salida de El Haragán, tenía prevista una presentación el próximo 5 de mayo en Cuautitlán, Estado de México, de donde era originario.

Otra baja sensible caray, FALLECIÓ JAIME RODRIGUEZ, un tipo carismático y amable, alguna vez bajista de EL HARAGÁN y posteriormente fundador de un longevo proyecto, LA OTRA CARA DE MEXICO. Rock In Peace! pic.twitter.com/sGLG1YHZNA

La noticia causó gran impacto entre los amantes del rock mexicano. El locutor Iván Tinieblas, alias “El Patas”, seguidor de esta música, describió al músico como un tipo “amable y carismático”.

Jaime Rodríguez obtuvo popularidad al formar parte de una de las agrupaciones más emblemáticas del rock urbano: El Haragán, con la que ayudó a consolidar su influencia en la escena musical.

Jaime Rodríguez a foundational figure in Mexican rock & fmr bassist of El Haragán y Compañía, died on April 17, 2025. Fellow musicians & fmr bandmates confirmed his death. Murió Jaime Rodríguez, histórico ex bajista de El Haragán: deja un legado imborrable en el rock nacional.😢 pic.twitter.com/d28juOwbrR