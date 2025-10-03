Muere Jenifer Rivas, conductora de TV y TikToker, a los 21 años por un supuesto ataque epiléptico

GENERANDO AUDIO...

Luto por el fallecimiento de la joven Jenifer Rivas. Foto: Getty

La conductora de TV en Honduras, Jenifer Rivas, murió a la edad de 21 años en el interior de su domicilio. La noticia fue confirmada por el noticiero local La Tarde, medio que señaló que la causa del deceso fue una “crisis epiléptica”; sin embargo, hasta el momento, no se tiene una versión oficial.

Además de salir en televisión, a la joven también le gustaba la actuación y ser creadora de contenido en TikTok, donde mostraba situaciones sobre su vida y profesión.

¿Qué se sabe de la muerte de Jenifer Rivas?

El cuerpo sin vida de Jenifer Rivas fue localizado adentro de su casa en El Picacho en el Distrito Central. De acuerdo con La Tarde, la familia de la conductora ya había informado previamente que la Rivas padecía ataques epiléptico y se encontraba bajo tratamiento médico.

Versiones extraoficiales también señalaron que Jenifer Rivas habría ingerido bebidas alcohólicas; sin embargo, no hay evidencia de ello hasta ahora.

Tras lo sucedido por su caso, también se indicó que los médicos habrían finalizado su caso por una muerte natural. Además, se desconoce si existe alguna investigación por parte de las autoridades para dar mayores detalles de lo sucedido y si estaba con alguien más al momento de su deceso.

Duelo y confirmación de su deceso

La Asociación de Estudiantes de Periodismo Unah-Cu, donde Jenifer Rivas estudiaba, expresó su tristeza por la sensible noticia, “Recordaremos siempre su alegría, dedicación y pasión por la comunicación. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil.”, señaló en un comunicado en redes sociales:

¿Quién era Jenifer Rivas?

Algunos medios la destacaron con una persona de gran carisma y talento, lo cual le ayudaba a generar una buena conexión con el público. Por lo mismo, fue conductora en la cadena CHTV.

Además de presentadora de televisión, en su perfil de Instagram señaló que era creadora de contenido, actriz de comedia y era estudiante de la UNAH.