GENERANDO AUDIO...

Juan Ortelli murió el pasado fin de semana. Foto: Getty

El exdirector de Rolling Stone Argentina, Juan Ortelli murió a la edad de 43 años. A través de Instagram, su compañero Pablo Plotkin reveló la noticia a primera hora de este lunes, y le dedicó una gran publicación, donde lo destacó por sus inicios y la forma en que su talento lo fue llevando a niveles más altos.

“Murió este fin de semana, a los 43 años, y nos dejó en shock, desolados. Yo lo voy a recordar como un periodista purasangre y un batallador de las grandes ligas. Descansa en paz, Juancho.” Pablo Plotkin

¿De qué murió Juan Ortelli?

Juan Ortelli murió, pero no se dieron a conocer las causas exactas de su fallecimiento. Además de el mensaje que hizo Pablo Plotkin, la revista Rolling Stone Argentina también compartió una conmovedora despedida:

“Su partida deja un vacío enorme, pero también la certeza de que el periodismo puede ser tan apasionado y vivo como una canción.” Revista Rolling Stone Argentina

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Rolling Stone revela lista de creadores más influyentes del mundo]

¿Quién fue Juan Ortelli?

Desde muy joven, Juan Ortelli expuso su talento en las notas que escribía llenas de datos, emoción y movimiento, así como desprolijas y vitales, como si tradujera el carrete de diapositivas que le pasaba a toda velocidad por la ventana del Sarmiento, añadió Plotkin.

Su llegada a la revista Rolling Stone Argentina

Su primera gran crónica para Rolling Stone fue publicada en el año de 2004. Fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas. Vino de la nada, sin contactos ni circuitos de pertenencia, y antes de los treinta llegó a dirigir la Rolling Stone. Tenía un amor reverencial por la marca y por la historia del periodismo gráfico comentó Pablo Plotkin.

Ortelli también era un cultor romántico del mito de la prensa escrita. Dejaba todo en el trabajo, y por lo tanto esperaba lo mismo del resto. Sufría horrores y se enojaba cuando las cosas no eran como pretendía.

[TE PODRÍA INTERESAR: Los icónicos looks de Peso Pluma en la revista Rolling Stone]

Su lado en la música

También contó el surgimiento de las batallas de rap callejeras antes de la Red Bull, del Halabalusa, del Quinto Escalón y de todo. Algo de ese flow latía en su escritura y le daba una cualidad de difusor y analista del género urbano especial. También fue narrador del rap de competición.

Sus últimos tiempos

Se mantuvo algo alejado de las redacciones, pero fue intérprete y protagonista de la transición de las competencias improvisadas a las escritas, con la Liga Bazooka como emblema. Así, Juan Ortelli murió y dejó en shock tos aquellos con los que trató, como Pablo Plotkin, quien al enterarse de su fallecimiento quedó desolado.