Muere Juan Ortelli, exdirector de Rolling Stone Argentina; un ejemplo de talento puro
Juan Ortelli murió el pasado fin de semana. Foto: Getty

El exdirector de Rolling Stone Argentina, Juan Ortelli murió a la edad de 43 años. A través de Instagram, su compañero Pablo Plotkin reveló la noticia a primera hora de este lunes, y le dedicó una gran publicación, donde lo destacó por sus inicios y la forma en que su talento lo fue llevando a niveles más altos.

“Murió este fin de semana, a los 43 años, y nos dejó en shock, desolados. Yo lo voy a recordar como un periodista purasangre y un batallador de las grandes ligas. Descansa en paz, Juancho.”

Pablo Plotkin

¿De qué murió Juan Ortelli?

Juan Ortelli murió, pero no se dieron a conocer las causas exactas de su fallecimiento. Además de el mensaje que hizo Pablo Plotkin, la revista Rolling Stone Argentina también compartió una conmovedora despedida:

“Su partida deja un vacío enorme, pero también la certeza de que el periodismo puede ser tan apasionado y vivo como una canción.”

Revista Rolling Stone Argentina

¿Quién fue Juan Ortelli?

Desde muy joven, Juan Ortelli expuso su talento en las notas que escribía llenas de datos, emoción y movimiento, así como desprolijas y vitales, como si tradujera el carrete de diapositivas que le pasaba a toda velocidad por la ventana del Sarmiento, añadió Plotkin.

Su llegada a la revista Rolling Stone Argentina

Su primera gran crónica para Rolling Stone fue publicada en el año de 2004. Fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas. Vino de la nada, sin contactos ni circuitos de pertenencia, y antes de los treinta llegó a dirigir la Rolling Stone. Tenía un amor reverencial por la marca y por la historia del periodismo gráfico comentó Pablo Plotkin.

Ortelli también era un cultor romántico del mito de la prensa escrita. Dejaba todo en el trabajo, y por lo tanto esperaba lo mismo del resto. Sufría horrores y se enojaba cuando las cosas no eran como pretendía.

Su lado en la música

También contó el surgimiento de las batallas de rap callejeras antes de la Red Bull, del Halabalusa, del Quinto Escalón y de todo. Algo de ese flow latía en su escritura y le daba una cualidad de difusor y analista del género urbano especial. También fue narrador del rap de competición.

Sus últimos tiempos

Se mantuvo algo alejado de las redacciones, pero fue intérprete y protagonista de la transición de las competencias improvisadas a las escritas, con la Liga Bazooka como emblema. Así, Juan Ortelli murió y dejó en shock tos aquellos con los que trató, como Pablo Plotkin, quien al enterarse de su fallecimiento quedó desolado.

