Julian McMahon, actor australiano, murió a los 56 años tras una batalla contra el cáncer. Era conocido por su papel en series como “Charmed” y “Nip/Tuck”.

La noticia fue confirmada por su esposa, Kelly McMahon, mediante un comunicado al medio Deadline.

Pidió respeto para que su familia pueda vivir el duelo en privado y agradeció el apoyo recibido. Afirmó que Julian amaba la vida, su familia, sus amigos y que siempre quiso llevar alegría a los demás.

El actor murió el pasado 2 de julio de 2025, pero la noticia se dio a conocer este viernes.

Julian McMahon nació en 1968 en Sídney, Australia. Abandonó sus estudios en Derecho y Economía para dedicarse primero al modelaje, y más tarde a la actuación, iniciando en la telenovela australiana “The Power, the Passion”.

Rest in Peace to Julian McMahon the OG doctor doom from the early 2000s Fox fantastic 4 movies 🕊️🕊️ he was 56 years old I loved him as doctor doom. pic.twitter.com/HdrcYHFIRB

Su primer papel destacado en Estados Unidos fue en la serie “Another World”, pero alcanzó fama internacional con su papel de Cole Turner en “Charmed” conocido en México como “Hechiceras” y como el Dr. Christian Troy en “Nip/Tuck”, serie por la que fue nominado a los Globos de Oro.

When I saw Julian McMahon trending, I was hoping it wasn't about something bad. This is worse than bad.



How tragic. I absolutely loved Julian on 'Charmed.' I liked what he brought to the character. Not Cole!



I truly hate cancer. https://t.co/sucOmNeboA pic.twitter.com/Z97k95ePwB