GENERANDO AUDIO...

La influencer siempre fue abierta sobre su enfermedad. Foto: Shutterstock

La influencer Tayta Games, cuyo nombre real era La’tayvia Deshay Ransom, murió el 17 de septiembre a los 21 años a causa de un cáncer de colon que se extendió al hígado. La noticia fue confirmada por su padre, Elton Dirt Ransom, a través de una publicación en Facebook.

“Mi hija mayor falleció esta mañana. Mi bebé tenía cáncer de colon que le salpicaba a su hígado. La’tayvia Deshay Ransom habría cumplido 22 años en 9 días”, escribió el padre, quien compartió el dolor que significó despedirse de su hija en el hospital.

La joven había sido transparente con sus seguidores respecto a la enfermedad y solía hablar de su tratamiento en redes sociales. Su último video, publicado hace cinco meses, explicaba que la quimioterapia le generaba fuertes efectos secundarios: “¡Estoy bien! No he estado publicando porque sufro los efectos secundarios de la quimio”, señaló en esa ocasión.

El legado digital de Tayta Games

Tras su muerte, familiares y amigos publicaron un video en su canal de YouTube titulado “Lo siento, Gaytas”. En el clip recordaron su trayectoria como creadora de contenido y mostraron la placa que le otorgó la plataforma por superar los 100 mil suscriptores.

“Es verdad, Tayta ya no está, pero sigue aquí. Solo porque no vemos su cuerpo físico, eso no significa que no esté aquí, su legado sigue”, expresaron en el homenaje, que rápidamente se llenó de comentarios de seguidores lamentando la pérdida y enviando mensajes de apoyo a la familia.

¿Quién era Tayta Games?

Nacida el 26 de septiembre de 2003 en Estados Unidos, Tayta Games se dio a conocer en el mundo digital por sus transmisiones en vivo y videos de videojuegos. En YouTube acumuló cerca de medio millón de suscriptores, mientras que en Instagram reunió más de 250 mil seguidores.

A días de cumplir 22 años, la comunidad de fans la recuerda como una joven alegre, abierta con sus luchas personales y apasionada por los videojuegos. “Fue la persona más dulce que haya conocido”, expresó uno de sus allegados en el video homenaje.