Muere la tiktoker Natasha Allen a los 28 años tras “rara” batalla contra el cáncer

| 18:24 | Alberto Estrada | US Weekly
Natasha Allen documentó su batalla contra el cáncer en sus redes. Foto: UnoTV

La tiktoker Natasha Allen murió a los 28 años tras librar una dura batalla contra el cáncer, quien falleció el pasado viernes 22 de agosto.

La noticia de su muerte se difundió a través de sus redes sociales donde sale sonriendo y lamentaron su fallecimiento tras padecer sarcoma sinovial.

Así despidieron a Natasha Allen

En el mensaje publicado en las redes sociales de Natasha Allen se destaca que la tiktoker “conmovió a innumerables corazones y una gran defensora de la conciencia sobre el sarcoma sinovial”.

“Natasha era un alma hermosa llena de amor, bondad y alegría. Ella tocó incontables corazones y fue una gran defensora de la conciencia del sarcoma sinovial. Su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. Cualquier donación será para su servicio, cualquier fondo restante se destinará a la investigación del sarcoma sinovial”, se lee en la publicación.

Además, como mensaje póstumo Natasha Allen escribió: “Encuentra sentido en tu propia vida, encuentra lo que te hace feliz, encuentra cómo puedes hacer el mundo a tu alrededor mejor”.

Una amiga de Allen creó una cuenta de GoFundMe durante su lucha contra el cáncer, donde también se le rindió homenaje a la influencer. La cuenta ha recaudado más de 48 mil dólares de su objetivo de 60 mil, según US Weekly en Español.

“El 22 de agosto de 2025, tras vivir con cáncer durante 5 años, Natasha falleció. Natasha siempre fue muy clara: aunque el cáncer acortara su vida, nunca perdería la batalla. Y nunca lo hizo: Natasha ganó esa batalla una y otra vez. Natasha reunió una gran cantidad de seguidores en redes sociales como Instagram y TikTok, difundiendo información sobre el sarcoma sinovial y las realidades de vivir con cáncer, construyendo comunidades y promoviendo la conciencia a través de su humor y cariño”, indicaba el mensaje.

A Allen le informaron en 2020 que tenía un tumor en la rodilla y posteriormente le diagnosticaron sarcoma sinovial en estadio 3, un tipo “raro y agresivo” de cáncer.

La influencer entró en remisión en 2021 después de someterse a un “intenso tratamiento de radioterapia, quimioterapia y cirugía”.

Meses después, una tomografía reveló que el cáncer de Allen se había extendido a los pulmones y le diagnosticaron sarcoma sinovial en estadio 4 y todo lo documentó en sus cuentas de Instagram y TikTok.

Te recomendamos:

Esposa de Bruce Willis revela la “decisión más difícil” que ha tomado por la demencia del actor

Entretenimiento

Esposa de Bruce Willis revela la “decisión más difícil” que ha tomado por la demencia del actor

La película “The Roses” no le tiene miedo a la cancelación

Entretenimiento

La película “The Roses” no le tiene miedo a la cancelación

Junior H en México: precios, venta y ciudades de su “Sad Boyz Tour”

Entretenimiento

Junior H en México: precios, venta y ciudades de su “Sad Boyz Tour”

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Entretenimiento

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Etiquetas: ,