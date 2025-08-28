Muere la tiktoker Natasha Allen a los 28 años tras “rara” batalla contra el cáncer

GENERANDO AUDIO...

Natasha Allen documentó su batalla contra el cáncer en sus redes. Foto: UnoTV

La tiktoker Natasha Allen murió a los 28 años tras librar una dura batalla contra el cáncer, quien falleció el pasado viernes 22 de agosto.

La noticia de su muerte se difundió a través de sus redes sociales donde sale sonriendo y lamentaron su fallecimiento tras padecer sarcoma sinovial.

Así despidieron a Natasha Allen

En el mensaje publicado en las redes sociales de Natasha Allen se destaca que la tiktoker “conmovió a innumerables corazones y una gran defensora de la conciencia sobre el sarcoma sinovial”.

“Natasha era un alma hermosa llena de amor, bondad y alegría. Ella tocó incontables corazones y fue una gran defensora de la conciencia del sarcoma sinovial. Su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. Cualquier donación será para su servicio, cualquier fondo restante se destinará a la investigación del sarcoma sinovial”, se lee en la publicación.

Además, como mensaje póstumo Natasha Allen escribió: “Encuentra sentido en tu propia vida, encuentra lo que te hace feliz, encuentra cómo puedes hacer el mundo a tu alrededor mejor”.

Una amiga de Allen creó una cuenta de GoFundMe durante su lucha contra el cáncer, donde también se le rindió homenaje a la influencer. La cuenta ha recaudado más de 48 mil dólares de su objetivo de 60 mil, según US Weekly en Español.

“El 22 de agosto de 2025, tras vivir con cáncer durante 5 años, Natasha falleció. Natasha siempre fue muy clara: aunque el cáncer acortara su vida, nunca perdería la batalla. Y nunca lo hizo: Natasha ganó esa batalla una y otra vez. Natasha reunió una gran cantidad de seguidores en redes sociales como Instagram y TikTok, difundiendo información sobre el sarcoma sinovial y las realidades de vivir con cáncer, construyendo comunidades y promoviendo la conciencia a través de su humor y cariño”, indicaba el mensaje.

A Allen le informaron en 2020 que tenía un tumor en la rodilla y posteriormente le diagnosticaron sarcoma sinovial en estadio 3, un tipo “raro y agresivo” de cáncer.

La influencer entró en remisión en 2021 después de someterse a un “intenso tratamiento de radioterapia, quimioterapia y cirugía”.

Meses después, una tomografía reveló que el cáncer de Allen se había extendido a los pulmones y le diagnosticaron sarcoma sinovial en estadio 4 y todo lo documentó en sus cuentas de Instagram y TikTok.