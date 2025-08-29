Muere Lourdes Ambriz, soprano mexicana y voz de Bella en “La Bella y la Bestia”, a los 64 años

GENERANDO AUDIO...

Lourdes Ambriz fue una reconocida cantante de ópera. Foto: GettyImages

Lourdes Ambriz, reconocida soprano mexicana y quien prestó su voz a Bella en la película animada “La Bella y la Bestia”, murió a los 64 años este jueves.

La noticia fue confirmada por el Instituto Nacional de Bellas Artes por medio de sus redes sociales, donde destacó su trayectoria como “figura esencial de la lírica mexicana”.

La dependencia señaló que la carrera de Ambriz abarcó ópera, oratorio, música de cámara, renacentista y contemporánea con una trayectoria de cuatro décadas. Además, actuó en escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente.

¿Quién era Lourdes Ambriz?

Lourdes Ambriz nació el 20 de julio de 1961 y empezó su carrera en la ópera en 1980 cuando participó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en una versión de concierto de Don Carlo, de Giuseppe Verdi.

En 1982 debutó con la Compañía Nacional de Ópera del INBA, su talento la llevó a presentarse en todas las orquestas del país.

Se presentó en grandes escenarios internacionales con la Orquesta de Cámara de Saint Paul, las Sinfónicas de Dallas y San Francisco, la Orquesta del Centro Nacional de las Artes del Canadá, la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela y la Academia Alemana de Cámara.

Su voz fue su entrada para Disney y en 1991 le prestó la voz a Bella en la película animada “La Bella y la Bestia” llegando al público en general.

Durante la década de los 90 se presentó en varios países como España, Estada Unidos y de Sudamérica.

Legado de Lourdes Ambriz

Su paso por la música fue arriba de los escenarios, pero también como subdirectora artística de la Compañía Nacional de Ópera del INBA y directora de la agrupación.

Por su labor cultural fue condecorada con la Medalla Mozart en 2006 y la Medalla Bellas Artes en Música en 2023.

¿De qué murió Lourdes Ambriz?

De momento ni su familia, ni las autoridades han confirmado las causas del deceso de Lourdes Ambriz, pero lo que se sabe es que habría muerto de cáncer.