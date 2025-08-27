Muere Manolo Morales, fundador de Los Rieleros del Norte, a los 72 años

GENERANDO AUDIO...

Manolo Morales murió a los 72 años. Foto: UnoTV

El mundo de la música del regional mexicano está de luto por la muerte de Manolo Morales Delgado, mejor conocido como “El Rielero Mayor”, quien falleció este martes 26 de agosto a los 72 años.

La noticia fue confirmada en el Instagram del grupo donde lamentaron la noticia de su fundador, pero también celebraron los logros, los premios y las metas alcanzadas.

“Nos llegó la noticia que jamás queríamos haber recibido, pero a la misma vez, sabiendo que nos llegará a todos algún día. Podemos tener miles y miles de batallas, diferencias, conflictos y desacuerdos. Pero en este caso, no puedes evitar mirar atrás a todo eso y sentarte con la misma persona con la que tuviste todos esos desacuerdos y ver el otro lado”. Los Rieleros del Norte

“Manolo Morales fue un papá, hermano, tío, compadre, pero más que eso, era y siempre será uno de Los Rieleros Originales. No es un adiós, simplemente un hasta pronto”, se lee en el comunicado, que de momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

¿Quién era Manolo Morales?

Manolo Morales nació en Chihuahua en 1953 y fue una figura emblemática del género norteño. A los 18 años se fue a Estados Unidos donde fundó Los Rieleros del Norte.

En la década de los 80 grabaron su primer disco y tuvieron su primera presentación en México. Entre sus éxitos se encuentran “El mar y la esperanza” y “No me hagas menos”.

Continuó su legado con “El Primo Manolo”

Tras distanciarse del grupo original, Morales fundó su propia banda llamada El Primo Manolo y sus Rieleros, continuando su legado musical con pasión y creatividad. Su emblemática frase “¡Y nomás así primo!” se volvió un sello distintivo entre sus seguidores.

Figuras del regional mexicano, como Los Huracanes del Norte, y seguidores expresaron sus condolencias en redes sociales tras enterarse del fallecimiento de Manolo Morales.