Muere Memo del Bosque, productor de TV, a los 62 años

Murió Memo del Bosque, a los 62 años. Fue un famoso productor de TV que estuvo a cargo del canal de música Telehit y de programas como “Nosotros los guapos” y “100 mexicanos dijeron”.

A través de su cuenta de Instagram, “memodelbosquetv”, se informó de la muerte del productor luego de una lucha intensa contra el cáncer.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor”, se lee en la publicación.