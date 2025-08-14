Muere Miss Universo Rusia a sus 30 años, un alce provocó el fatal accidente

GENERANDO AUDIO...

Muere Miss Universo Rusia, Kseniya Alexandrova. Foto: AFP

Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia, murió a la edad de 30 años, de acuerdo con medios, trascendió que la joven habría tenido un accidente fatal de auto.

A través de las redes sociales de Miss Universo, únicamente se publicó un video y un texto de consuelo para su familia. Sin dar mayores detalles sobre el motivo del fallecimiento de la joven modelo.

¿Qué se sabe de la muerte de Kseniya Alexandrova?

Kseniya Alexandrova viajaba en un coche acompañada de su esposo cuando, en algún momento de su trayecto, se les atravesó un alce, lo cual provocó que perdieran el control del vehículo y chocaran.

Al parecer, la modelo rusa se encontraba en el asiento del copiloto cuando sucedió el percance automovilístico, producto del cual habría sufrido un trauma craneal. Eso le haría ser trasladada a un hospital, donde finalmente perdería la vida, esto el pasado 12 de agosto.

Miss Universo recuerda con cariño a Kseniya Alexandrova

Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia, se le recordó con mucho cariño, y primeramente se lamentó su deceso y se envío un mensaje de apoyo a sus allegados:

“La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova.” Miss Universo

Asimismo, la cuenta oficial de Miss Universo añadió que Kseniya Alexandrova siempre será recordada por su gracia, belleza y espíritu que dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá. “Que su memoria siga inspirando bondad, fortaleza y amor en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla.”.

¿Quién fue Kseniya Alexandrova?

Kseniya Sergeevna Alexandrova nació el 12 de noviembre de 1994, fue una modelo, presentadora de televisión, psicóloga y figura destacada en certámenes de belleza en Rusia.

Nacida y criada en Moscú, inició su carrera en el modelaje a los 19 años con la agencia Modus Vivendis.

Formación Académica

En 2016, Alexandrova se graduó de la Universidad de Economía de Plekhanov con una licenciatura en Finanzas y Crédito. Posteriormente, en 2020, finalizó estudios en la Escuela Superior de Cine y Televisión “Ostankino”.

En 2022 obtuvo un título en Psicología por la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú, especializándose como terapeuta en psicodrama.

Participación en Miss Rusia 2017

En 2017, representó a Moscú en el certamen Miss Rusia, donde logró el puesto de primera finalista. Con este reconocimiento, se consolidó como una de las figuras más destacadas de la competencia.

El momento cumbre en Miss Universo 2017

Ese mismo año, Alexandrova representó a Rusia en Miss Universo. Aunque no logró entrar al Top 16 de semifinalistas, su participación fue ampliamente reconocida. El concurso fue ganado por Demi-Leigh Nel-Peters, de Sudáfrica.