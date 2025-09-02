Muere modelo brasileño en hotel de lujo, ¿quién era Yago Campos y de qué murió?

GENERANDO AUDIO...

Modelo brasileño Yago Campos murió luego celebrar su cumpleaños. Foto: Getty

El modelo brasileño Yago Campos murió el pasado fin de semana en un lujoso hotel ubicado en Grecia. Una empleada habría sido quien presuntamente encontró su cuerpo ya sin vida.

De acuerdo con un reporte informativo de la cadena CNN Brasil, el joven estaba acompañado por su amigo, Ryan Silveira, quien fue trasladado a un hospital.

¿De qué murió Yago Campos?

Por el momento, no se ha informado de manera oficial la causa del deceso del modelo brasileño Yago Campos. Primeras versiones indican que el personal del hotel notó que salía agua de la habitación del joven, y al ingresar estarían inconscientes él y su amigo en la piscina privada.

Otra de las versiones extraoficiales, la señaló ProtoThema News, quien añadió que en el cuarto del joven también habrían sido encontrados unos paquetes con polvo blanco y una jeringa supuestamente usada.

Por ello, la recuperación de Ryan Silveira será vital para poder conocer lo que sucedió realmente.

¿Qué dice la familia?

Thamyris, hermana de Yago Campos, negó cualquier versión que señalara al joven modelo como alguien que frecuentara el uso de drogas. “Mi hermano no era un prostituto, ni un drogadicto como dicen, mi hermano era muy trabajador, tenía sueños y corría tras esos sueños”, mencionó la joven.

Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre lo sucedido y únicamente se conoce la información que ha trascendido en redes sociales y algunos medios de comunicación.

¿Quién era Yago Campos?

El modelo e influencer brasileño Yago Campos, fue un joven de 25 años, su última publicación en Instagram fue precisamente la de su celebración de su último cumpleaños. Era conocido por ser un creador de contenido en la red social y en TikTok.

En redes sociales solía compartir videos y fotografías de los lugares que visitaba, así como su estilo de vida y lo que hacía cuando trabajaba en alguna pasarela por el planeta.