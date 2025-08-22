Muere Nayeli, “La Reina de la Cumbia”; se desconocen las causas de su muerte

GENERANDO AUDIO...

Nayeli formó parte fundamental de la cumbia. Foto: UnoTV

La cantante Nayeli, más conocida como “La Reina de la Cumbia”, murió este miércoles 20 de agosto. La noticia de su partida fue compartida por su familia, aunque las causas de su deceso se desconocen hasta ahora.

“Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra amada Nayeli, conocida con cariño y respeto como ‘La Reina de la Cumbia’. Su alegría, talento y carisma iluminaron los escenarios y los corazones de todos quienes la escucharon y compartieron con ella momentos inolvidables“, se lee en el documento que subió su familia a Facebook.

“Hoy parte de este mundo dejando un gran legado musical y humano, que permanecerá vivo en cada acorde de cumbia y en cada recuerdo de quienes la amaron y admiraron”, compartieron en el documento. Familia González Orozco

Despiden a Nayeli, “La Reina de la Cumbia”

El mundo de la música se despidió de “La Reina de la Cumbia”, que también esta semana le dio su último adiós a Xava Drago, vocalista del grupo CODA, quien murió ayer a causa del cáncer.

La familia de “La Reina de la Cumbia” se encargó de difundir videos del velorio de la cantante.

También agrupaciones como Mereglass, Grupo Aroma y Alberto Pedraza compartieron emotivos mensajes en memoria de la intérprete, donde lamentaron su muerte.

El grupo Merenglass publicó un comunicado en donde resaltó no sólo el legado profesional de Nayeli, o su trayectoria, sino también su calidad como ser humano.

“Hoy la música está de luto. Nos despedimos de una gran amiga, compañera y artista: Nayeli, La Reina de la Cumbia. Tu voz, tu alegría y tu pasión por la cumbia dejaron huella en cada escenario y en cada corazón que tocaste”, mencionó el grupo a través de sus redes sociales.

El Grupo Aroma se sumó a los mensajes de condolencias y destacó la calidad interpretativa de Nayeli.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida amiga Nayeli, la Reina de la Cumbia. Una triste noticia que nos llena de dolor, pero también de gratitud por todo lo que nos regaló con su voz, su alegría y su talento”. Grupo Aroma

Por su parte, el cantante Alberto Pedraza dedicó unas palabras de despedida para “La Reina de la Cumbia”.

“Con profundo dolor, nos unimos a la pena que embarga a la familia, amigos y seguidores de nuestra querida Nayeli, la Reina de la Cumbia. Su voz, su talento y su profesión iluminará los escenarios y los corazones de quienes tuvimos el honor de coincidir con ella. Hoy la música está de luto, pero su legado vivirá para siempre en cada recuerdo”, posteó en Facebook.

¿De qué murió Nayeli, “La Reina de la Cumbia”?

Hasta ahora, la familia de la cantante no ha dado a conocer las causas de su fallecimiento. Lo que sí se sabe es que su última presentación fue en julio de 2025, cuando apareció en un escenario en silla de ruedas, lo que generó especulaciones sobre un posible padecimiento.

¿Quién fue Nayeli?

Se conoce poco de la vida de Nayeli, pero en una entrevista, concedida en 2018 a Límite Grupero, reveló que inició su carrera como cantante a los 8 años de edad.

En la plática expresó que consideraba su voz un don y subrayó la importancia de que los artistas mantengan calidad humana en su trato con el público.