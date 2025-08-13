Muere Nobuo Yamada, voz de “Pegasus Fantasy” de “Los Caballeros del Zodiaco”, a los 61 años

GENERANDO AUDIO...

Nobuo Yamada murió por cáncer de riñón. Foto: UnoTV

Nubuo Yamada, cantante japonés y que se hiciera famoso por interpretar “Pegasus Fantasy” de “Los Caballeros del Zodiaco”, murió el pasado 9 de agosto a los 61 años a causa de cáncer de riñón.

La agencia Mojost, quien manejó la carrera de NoB, como también era conocido Nubuo Yamada, informó sobre su fallecimiento ocurrido el pasado 9 de agosto, pero que apenas se dio a conocer este miércoles 13.

“Nuestro artista NoB (Nobuo Yamada) falleció pacíficamente a la 1:39 p.m. del 9 de agosto, después de una larga batalla contra el cáncer de riñón, en un hospital donde había estado recibiendo tratamiento”. Mojost

La agencia agradeció, a través de su cuenta de X, a los fans que apoyaron al cantante en su trayectoria musical como en el anime.

“Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los fans que han apoyado firmemente las actividades de NoB hasta ahora, y a todas las personas involucradas que han trabajado tan duro”.

La agencia informó que la familia de Yamada realizó un funeral privado siguiendo las costumbres japonesas, y solicitó a los fans abstenerse de visitar su domicilio para dar el pésame.

En septiembre de 2023, Yamada se presentó en la Ciudad de México en el Concierto Sinfónico de Saint Seiya, Pegasus Fantasy II A Symphonic Experience.

Nobuo Yamada y su lucha contra el cáncer

A Nobuo Yamada se le detectó cáncer de riñón en 2017, aunque los médicos le pronosticaron cinco años de vida, el cantante logró vivir hasta este 2025.

Cabe recordar que, en febrero de este año al músico se le comunicó a sus fans sobre la enfermedad que padecía y debido a dicha enfermedad tuvo que cancelar su visita a México para el concierto “Saint Seiya “Pegasus Fantasy” Grand Finale“.

¿Quién fue Nobuo Yamada?

Nobuo Yamada nació el 20 de enero de 1964 en Kawachinagano, Osaka e inició su carrera en 1983 como vocalista en proyectos musicales como el álbum “Hakai Gaisenroku” de Munetaka Higuchi (baterista de LOUDNESS) y la unidad de hard rock M’tFUJI.

Pero en 1984 alcanzó el estrellato cuando debutó como solista de la banda MAKE-UP, donde interpretó el primer opening de Saint Seiya “Pegasus Fantasy” y el ending “Blue Forever”.

Yamada se consolidó como una voz recurrente en el género tokusatsu y el anime, y llegó a ser voz de temas para “GoGo Sentai Boukenger“, “Tensou Sentai Goseiger” y la película “Kamen Rider Amazons: Last Judgement“, entre otros.