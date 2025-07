Muere Ozzy Osbourne: esta fue la última vez que el “Príncipe de las Tinieblas” cantó con Black Sabbath

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo fue la última vez que Ozzy Osbourne se subió al escenario? | Foto: AFP

Sentado en un trono con forma de murciélago y un público al borde de las lágrimas. Así fue la última vez que Ozzy Osbourne se subió al escenario con Black Sabbath el pasado 5 de julio en el Villa Park de su natal Birmingham, Reino Unido. Diecisiete días después, el “Príncipe de las Tinieblas” murió a los 76 años.

La despedida del ícono fue lo único que pudo reunir a la formación original de la banda. Osbourne en el micrófono, Tony Iommi en la guitarra, Geezer Butler en el bajo y Bill Ward en la batería. Una última vez y nunca más.

La última vez de Ozzy Osbourne con Black Sabbath

5 de julio de 2025. Villa Park, Birmingham. Ozzy Osbourne apareció en el escenario como el “Príncipe de las Tinieblas“, sentado en un trono oscuro y surgiendo directamente desde el inframundo.

El último baile de Black Sabbath tuvo cuatro canciones: “War Pigs“, “N.I.B“, “Iron Man” y “Paranoid“, que retumbó entre casi 40 mil seguidores antes de que los fuegos artificiales despidieran al emblema del metal.

“Finished with my woman ‘cause she couldn’t help me with my mind” sonó por última vez en la voz de Ozzy Osbourne cuando Black Sabbath se despidió definitivamente de los escenarios en el lugar que los vio nacer.

A pesar de haber vivido seis años diagnosticado con párkinson, la última interpretación de este himno del metal resonó en las cuerdas vocales de Osbourne como si fuera 1970, como si estuviera en París. Como si el tiempo no hubiera pasado.

El vocalista aprovechó su voz todavía rechinante para gritar un sincero: “Los amo“, el mensaje final que el príncipe le daría a su reino expectante.

Fue un adiós crudo y emotivo, acompañado de sus fieles seguidores. “Pudo ver nuestro apoyo y eso me hizo llorar“, explicó Lilly Chapman, una fan de 29 años, todavía emocionada de ver al rockero “mostrarse vulnerable ante miles de personas”, según dijo a la agencia AFP.

Los grandes despidieron al “Príncipe de las Tinieblas”

Los aficionados aguerridos del “Príncipe de las Tinieblas” no fueron los únicos que se negaron a abandonarlo en su última vez sobre los escenarios. Artistas y bandas icónicas del género lo acompañaron, entre ellos:

Metallica

Guns N’ Roses

Pantera

Slayer

Tom Morello (Rage Against the Machine)

Steven Tyler (Aerosmith)

Ron Wood (Rolling Stones)

La familia de Ozzy Osbourne también lo acompañó en su show de despedida, al grado que su hija Kelly se comprometió con su pareja Sid Wilson, integrante de la banda Slipknot, en el backstage.

El compromiso ocurrió entre bambalinas, minutos antes de que Ozzy subiera al escenario para su última presentación.

En presencia de Sharon Osbourne, familiares y amigos, Sid Wilson se arrodilló frente a Kelly Osbourne y le pidió matrimonio.

Cabe destacar que el último show de Black Sabbath llegará a los cines en 2026, aunque no se ha anunciado si llegará a salas de cines mexicanos.

Así despidieron los fans a Ozzy Osbourne

Los espectadores, con camisetas de metal, espesas barbas y grandes tatuajes, acompañaban los himnos que conocían al dedillo sacudiendo la cabeza en un ambiente que poco tenía que envidiar al generado por los “villanos”, los seguidores del Aston Villa que suelen ocupar ese lugar.

“Esto solo ocurre una vez en la vida”, decía entusiasmado Rich Newlove, llegado del norte de Inglaterra. Ozzy “estaba en mejor forma y mejor estado de salud de lo que esperaba”, afirmó a AFP con una cerveza en la mano tras el concierto.

Imagen: AFP

El sentimiento, sin embargo, es “agridulce” al haberlo podido ver por primera, pero también por última vez.

Algunos llegaron de muy lejos. “Va a ser el mayor concierto de metal de todos los tiempos”, expresó Jared Higginbotham, un estadounidense de 34 años que vino junto a su novia desde Texas.

Las entradas para su último show se agotaron en 16 minutos

A pesar de los elevados precios, AFP reportó que las entradas para el espectáculo en Villa Park se agotaron en apenas 16 minutos.

Los fondos obtenidos se destinarían a organizaciones benéficas como Cure Parkinson’s y el Hospital Infantil de Birmingham.

Henry Broderik, un barrendero de Cambridge de 22 años, dijo a la agencia francesa que se gastó 415 libras (equivalente a más de 10 mil pesos mexicanos) por su entrada porque “era todo lo que quedaba”.

Imagen: AFP

¿Quién fue Ozzy Osbourne?

John Michael Osbourne, mejor conocido como Ozzy Osbourne, nació el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra, Ozzy saltó a la fama como el líder de Black Sabbath en la década de los 70, grupo con el que marcó un antes y un después en el sonido del rock pesado.

Más tarde desarrolló una exitosa carrera como solista con álbumes como “Blizzard of Ozz” (1980) y “Diary of a Madman” (1981), consolidándose como una figura influyente del género.

Además de su carrera musical, Ozzy también se convirtió en una figura de la cultura pop gracias al reality show The Osbournes, que mostró su vida familiar junto a su esposa y manager Sharon Osbourne y sus hijos Kelly y Jack.

Su legado vivirá no solo en los escenarios que electrizó con su presencia, sino también en generaciones de artistas que crecieron bajo su influencia.

El día que Ozzy Osbourne arrancó la cabeza de un murciélago

Uno de los incidentes más memorables de Osbourne se dio en 1982, cuando le arrancó la cabeza a un muciélago muerto de un mordisco, esto lo hizo porque creyó que era un objeto de utilería.

El suceso se dio en Des Moines, Iowa, posterior a esto fue hospitalizado para recibir una vacuna antirrábica preventiva.

De igual manera de acuerdo con su antiguo publicista, Mick Wall, le arrancó también la cabeza a dos palomas de un mordisco dura una reunión con una discográfica en 1981 que terminó mal, ya que al inicio quería liberarlas en señal de paz.