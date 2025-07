Muere Ozzy Osbourne, fundador de Black Sabbath y figura clave del metal, a los 76 años

| The Guardian

Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal y legendario vocalista de Black Sabbath, falleció a los 76 años de edad, según informaron familiares del cantante mediante un comunicado.

Conocido como el “Príncipe de las Tinieblas”, Osbourne deja tras de sí una huella imborrable en la historia de la música.

El comunicado de la familia anunció la muerte, informando que murió rodeado de sus seres queridos.

“Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento“.

La causa de su muerte aún no ha sido revelada, aunque en los últimos años el cantante británico enfrentó diversos problemas de salud, incluyendo el diagnóstico de párkinson en 2020, múltiples cirugías de columna y complicaciones derivadas de una caída sufrida en 2019.

El último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath

Su fallecimiento se dio tres semanas después de su retiro de los escenarios, el pasado 5 de julio, Osbourne se reunió con sus compañeros de Black Sabbath por primera vez desde el 2005 para el concierto “Back to the Beginning“.

El concierto estuvo lleno de estrellas como Tom Morello de Rage Against the Machine, Steven Tyler de Aerosmith, Ron Wood de Rolling Stones, Brian May de Queen, entre otros.

En ese momento Ozzy, compartió que llevaba seis años en cama debido a sus problemas de salud.

Reacciones a la muerte de Ozzy Osbourne

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, algunos cantantes y cuentas oficiales de grupos lamentaron la murte de Ozzy Osbourne. Incluso la cuenta oficial de Black Sabbath le dedicó una publicación.

Su amigo Elton John le dedicó un mensaje lamentando su muerte.

“Fue un gran amigo y un gran pionero que se ganó un lugar en el panteón de los dioses del rock: una verdadera leyenda. También fue una de las personas más divertidas que he conocido. Lo extrañaré muchísimo. A Sharon y a su familia, les envío mis condolencias y mi cariño”, publicó el cantante.

¿Quién era Ozzy Osbourne?

John Michael Osbourne, mejor conocido como Ozzy Osbourne, nació el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra, Ozzy saltó a la fama como el líder de Black Sabbath en la década de los 70, grupo con el que marcó un antes y un después en el sonido del rock pesado.

Más tarde desarrolló una exitosa carrera como solista con álbumes como “Blizzard of Ozz” (1980) y “Diary of a Madman” (1981), consolidándose como una figura influyente del género.

Además de su carrera musical, Ozzy también se convirtió en una figura de la cultura pop gracias al reality show The Osbournes, que mostró su vida familiar junto a su esposa y manager Sharon Osbourne y sus hijos Kelly y Jack.

Su legado vivirá no solo en los escenarios que electrizó con su presencia, sino también en generaciones de artistas que crecieron bajo su influencia.

El día que Ozzy Osbourne arrancó la cabeza de un murciélago

Uno de los incidentes más memorables de Osbourne se dio en 1982, cuando le arrancó la cabeza a un muciélago muerto de un mordisco, esto lo hizo porque creyó que era un objeto de utilería.

El suceso se dio en Des Moines, Iowa, posterior a esto fue hospitalizado para recibir una vacuna antirrábica preventiva.

De igual manera de acuerdo con su antiguo publicista, Mick Wll, le arrancó también la cabeza a dos palomas de un mordisco dura una reunión con una discográfica en 1981 que terminó mal, ya que al inicio quería liberarlas en señal de paz.