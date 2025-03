Muere padre de Alicia Villarreal; así reaccionó Cruz Martínez

El padre de la cantante Alicia Villarreal murió, y ante dicha noticia, Cruz Martínez, quien todavía es esposo de la cantante, colocó un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy otra espina desangra mi corazón. Mi suegro partió a los brazos del señor. Él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así. Me duele mucho no estar ahí, se fue el abuelo de mis hijos. Pero me quedo con los recuerdos que ahora inundan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz. Descanse en paz suegro. Víctor Villarreal”.