GENERANDO AUDIO...

Trvkomurió a causa de una herida de bala en el tórax. FOTO: instagram.com/t.rvko/

El rapero Eduardo Ruiz Sáenz, conocido artísticamente como “Trvko”, falleció tras recibir un disparo durante las protestas en Lima contra el gobierno de transición de José Jerí. El hecho ocurrió la noche del miércoles en la Plaza Francia, en el Centro de Lima, cuando manifestantes exigían nuevas elecciones y denunciaban represión policial.

De acuerdo con testigos y reporteros presentes, el proyectil habría sido disparado por un agente policial vestido de civil, en medio del operativo de control de las protestas. Trvko, de 32 años, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde murió a causa de una herida de bala en el tórax, según confirmaron autoridades médicas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La congresista Ruth Luque, integrante del Bloque Democrático Popular, acudió al hospital y confirmó el fallecimiento del artista. En declaraciones públicas, la legisladora informó que la Fiscalía de la Nación ya tomó conocimiento del caso y que se iniciarán las diligencias periciales correspondientes, incluyendo la revisión de las cámaras de seguridad del lugar para identificar al responsable.

Quién era “Trvko”

Ruiz Sáenz, de 32 años, era un artista urbano del distrito de San Martín de Porres, conocido por sus letras que criticaban la corrupción y la desigualdad social. Además, participaba activamente en colectivos juveniles y movimientos culturales independientes que promovían el arte como herramienta de cambio social.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Su muerte ha generado indignación en redes sociales, donde artistas y activistas exigen al gobierno una investigación transparente y el fin de la represión policial contra los manifestantes.