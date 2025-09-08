GENERANDO AUDIO...

Rick Davies murió el pasado fin de semana. Foto: AFP

El cantante y pianista británico, Rick Davies murió a los 81 años en su residencia de Long Island, en Estados Unidos, el pasado sábado. El artista enfrentó durante más de 10 años un cáncer que finalmente terminó con su vida. La noticia fue confirmada el domingo por la propia banda Supertramp.

Mediante sus cuentas en redes sociales, la banda le dedicó una publicación especial, donde lo recordó por su talento en la industria, pero sobre todo por valor como persona que representaba, incluyendo el profundo amor que tenía hacia su esposa:

“Su voz conmovedora y su inconfundible toque del Wurlitzer se convirtieron en el alma del sonido de la banda. Más allá del escenario, Rick era conocido por su calidez, resiliencia y devoción a su esposa Sue, con quien compartió más de cinco décadas.” Supertramp

La batalla que tuvo Rick Davies contra el cáncer

En 2015, Davies anunció que padecía mieloma múltiple, un cáncer de la médula ósea. Inició un tratamiento agresivo que obligó a cancelar una gira europea. Desde entonces, la enfermedad lo debilitó y la banda nunca volvió a subir a los escenarios.

El nacimiento de Supertramp

Davies cofundó en 1969, junto con Roger Hodgson, el grupo de rock progresivo Supertramp. La banda alcanzó fama mundial con el álbum Breakfast in America, que vendió millones de copias y ganó dos premios Grammy. Su voz y su característico toque en el piano eléctrico Wurlitzer se convirtieron en parte esencial del sonido de la agrupación.

Sus éxitos y legado

Si bien, hoy trascendió que Rick Davies murió, su faceta como músico marcó varias generaciones por los grandes temas que compuso, como Goodbye Stranger y Bloody Well Right. Fue, además, el único miembro fundador que permaneció en Supertramp tras la salida de Hodgson en 1983, aunque ya no tuvo derecho a interpretar en vivo algunas de sus canciones más populares, como The Logical Song.

Un adiós al rock

Davies dejó un legado imborrable en la historia de la música. Su talento como cantante y pianista aseguró a Supertramp un lugar permanente en la memoria del rock internacional.