Muere streamer francés en transmisión en vivo, tras ser humillado

Investigan muerte de streamer francés. Foto: Getty

Raphaël Graven, un streamer francés conocido en internet como “Jean Pormanove” o “JP”, murió luego de realizar una transmisión en vivo, donde habría sido objeto de humillación. Por ello, la policía analiza las pruebas para esclarecer este deceso.

“Jean Pormanove”, de 46 años, falleció el pasado lunes durante una transmisión en directo, donde fue maltratado por dos compañeros de emisión, la cual duró 289 horas (más de 10 días) y tenía alrededor de 10 mil espectadores antes de su muerte, reportaron algunos medios.

El fiscal Damien Martinelli informó que ya se interrogó a los testigos y se confiscaron videos como pruebas. Pero hasta ahora no se tienen pistas claras sobre la causa del deceso. Una autopsia fue programada para el jueves.

Streamer francés envuelto en transmisiones polémicas

Raphaël Graven se volvió popular en plataformas de streaming por participar en transmisiones en las que era objeto de abusos y humillaciones.

Las autoridades de Niza confirmaron que la muerte del streamer francés ocurrió en la localidad de Contes. Este caso está ligado a una investigación previa iniciada en diciembre, donde se denunciaron malos tratos contra personas vulnerables a cambio de pagos en línea por parte de los espectadores.

Detenciones y testimonios contradictorios

En la investigación previa, dos streamers conocidos como “NarutoVie” y “Safine” fueron detenidos en enero. Sin embargo, tanto Graven como otro participante, identificado como “Coudoux”, negaron haber sufrido violencia.

Según sus declaraciones, los hechos estaban “amañados” con el objetivo de ganar fama y dinero. “Coudoux” aseguró que llegó a recibir hasta 2 mil euros al mes, mientras que Graven mencionó ganancias de hasta 6 mil euros, a través de contratos con plataformas.

Ambos insistieron en que nunca resultaron heridos y que participaban de manera libre, incluso rechazando someterse a exámenes médicos y psicológicos.

Expulsión en la plataforma Kick

La plataforma australiana Kick, donde se transmitían estos contenidos, anunció la suspensión de todos los co-streamers implicados mientras dure la investigación.

Además, informó que llevará a cabo una revisión completa de su contenido en Francia. Kick ha sido señalada por tener reglas más flexibles que su competidora más conocida, Twitch.

Caso en desarrollo

Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar si la muerte del streamer francés fue consecuencia directa de abusos, o si existieron otros factores.

El caso ha generado debate en torno a los límites del entretenimiento en línea y la seguridad de los creadores de contenido.