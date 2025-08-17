Muere Terence Stamp, villano de “Superman”: 4 datos sobre él

GENERANDO AUDIO...

Muere Terence Stamp. Foto: AFP

El actor británico Terence Stamp, villano de “Superman” y protagonista de “Priscilla, reina del desierto“, murió a los 87 años, así lo anunció su familia este domingo.

“Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”, declaró la familia.

Por el momento, se desconocen las causas exactas de su deceso, así como si fue precedido por alguna enfermedad o accidente.

¿Quién fue Terence Stamp?

Hoy muere Terence Stamp, y con él, el mundo de la actuación pierde a una estrella importante. Aquí, algunos de sus datos más destacados:

Infancia y familia

Terence Stamp nació en Londres en 1938, siendo el mayor de cinco hermanos. Hijo de Esther Ethel y Thomas Stamp, capitán de remolcador, pasó su niñez en el East End de Londres antes de mudarse a Plaistow, Essex.

Su padre pasaba largos periodos fuera por su trabajo en la marina mercante, por lo que fue criado principalmente por su madre, su abuela y sus tías. Su hermano Chris destacó en la industria musical al impulsar la fama de la banda The Who en la década de 1960.

Primeros intereses

Desde pequeño mostró admiración por el cine. Su madre lo llevó a ver Beau Geste a los tres años, lo que despertó su fascinación por Gary Cooper. Más tarde, James Dean lo inspiró en los años cincuenta.

Antes de dedicarse a la actuación, trabajó en agencias de publicidad y como asistente de un golfista profesional, experiencias que recordaría con cariño en su autobiografía.

Carrera cinematográfica

Stamp debutó en 1962 con Billy Budd, papel que lo llevó a ser nominado al Oscar y al BAFTA. A lo largo de su trayectoria participó en más de 60 películas con directores de renombre. Interpretó personajes icónicos como el General Zod en Superman, la drag queen Bernardita en Priscilla, reina del desierto y el Canciller Valorum en Star Wars. También trabajó en Valkyrie y prestó su voz en Smallville.

Premios y distinciones

Ganó a mejor actor, en el Festival Internacional de Cine de Cannes, por “El coleccionista”. Fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto por “La fragata infernal”.

Además, ganó un Globo de Oro, un Premio del Festival Internacional de Cine de Seattle, un Premio Satélite y un Premio del Festival Internacional de San Francisco, entre otros.