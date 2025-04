GENERANDO AUDIO...

Muere Val Kilmer, actor que interpretó a Batman, a los 65 años. Foto: Getty Images

El mundo del cine está de luto, tras confirmarse la muerte del actor Val Kilmer a los 65 años.

Val Kilmer es recordado por su interpretación de Batman en la pantalla grande.

De acuerdo con los primeros reportes, el actor, que también interpretó a Jim Morrison en la película The Doors, murió por una neumonía.

Kilmer participó en decenas de películas, entre las que destacan Top Gun, Batman Forever, The Ghost and the Darkness, Kill Me Again, entre otras.

¿Quién fue Val Kilmer?

Val Edward Kilmer nació en Los Ángeles, California, el 31 de diciembre de 1959.

En sus primeros pasos en la actuación desataca su participación en la obra Slab Boys, en Broadway, al lado de actores como Kevin Bacon y Sean Penn.

En 1988 Kilmer se casó con la actriz Joanne Whalley, a quien conoció cuando rodaban la película Willow.

Entre sus papeles más reconocidos en el cine, destacan el de Batman en la película de Joel Schumacher, Batman Forever (1995) y el de Simon Templar en El Santo (1997).

Kilmer sufrió varios problemas respiratorios luego de pasar por un cáncer de garganta en el 2015, lo que le provocó la pérdida de la voz.