Muere Xava Drago, vocalista de CODA, tras una dura batalla contra el cáncer

Xava Drago falleció, así lo dio a conocer CODA | Foto: Cuartoscuro

Xava Drago, reconocido vocalista y líder de la icónica banda mexicana CODA, falleció luego de enfrentar una prolongada y valiente lucha contra un cáncer de estómago. Así lo dio a conocer la agrupación a través de sus redes sociales.

Durante los últimos meses, el cantante había compartido con sus seguidores la difícil situación médica que atravesaba, causando gran conmoción en el mundo del rock nacional y entre sus fans.

Así dieron a conocer la muerte de Xava Drago

A través de la cuenta oficial de CODA en Instagram, la banda compartió la noticia de la muerte de Xava Drago, aunque no ofrecieron mayores detalles de su fallecimiento.

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro querido Xava ha partido (…) Xava, nos dejas tu legado eterno. ¡Gracias, hermano! Buen viaje”. CODA

La agrupación responsable de éxitos como “Aún” y “Eternamente” envió un abrazo a su familia y deseó que pronto encuentren consuelo y paz. “Estamos con ustedes”, compartieron.

Asimismo, los integrantes de CODA aprovecharon para describir a Xava Drago como “un guerrero” que amaba lo que hacía.

“Siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna”, escribió la banda.

Finalmente, los miembros del grupo agradecieron a fans, amigos, médicos y familiares por acompañar al cantante en su lucha contra el cáncer de estómago.

Fans de CODA también se despiden del cantante

Los seguidores de CODA aprovecharon la publicación de despedida para dejar sus mensajes de cariño a Xava Drago tras su fallecimiento.

“Xava se fue, pero nos quedamos con los recuerdos. Gracias Xava por hacer mi adolescencia más divertida, gracias por la influencia, gracias por la inspiración, gracias por los conciertos, gracias por todo”, escribió @laliosis.

“Lo lamento mucho pero lo más sano es saber dejarlo ir, ya no sufre, ya no siente, ya es eterno. Gracias por tu voz que será eterna. Gracias gracias gracias”, compartió @moi_arturo.

“Gracias por toda tu música y pasión, disfruté cada cd, cada concierto, cada foto”, expresó @fhersolis.

“Descanse paz hermano dejas un legado increíble con la banda pero más como ser humano que dios ilumine tu camino dejas para las futuras generaciones tu arte y tu música”, escribió @cyberpunk_mexico.

¿De qué murió el vocalista de CODA?

El cantante fue diagnosticado con cáncer de estómago hace tiempo, enfermedad que afectó gravemente su salud y que, pese a los esfuerzos médicos, fue declarada terminal.

Recientemente, Xava anunció públicamente que sus médicos lo habían desahuciado, lo que puso en alerta a sus seguidores y a la comunidad artística. Su fortaleza y actitud positiva ante esta adversidad sirvieron de inspiración para muchos.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, dijo Drago en una publicación de Instagram.

¿Quién fue Xava Drago?

Xava Drago era un cantante con una voz inconfundible y un símbolo del rock mexicano, su carrera comenzó en la década de los 90, cuando se consolidó como el vocalista principal de CODA, banda que se caracterizó por su energía y su estilo único dentro de la escena musical nacional.

Con una propuesta que mezclaba el rock alternativo con sonidos propios del rock mexicano, CODA se ganó un lugar destacado y el cariño del público.

A lo largo de su trayectoria, Xava y CODA lanzaron varios álbumes que marcaron época y dejaron una huella imborrable en la música nacional.

Su presencia en escenarios, su carisma y la potencia de su voz hicieron que la banda fuera reconocida no solo en México sino también en varios países de América Latina.

Además de su labor artística, Xava Drago fue un ejemplo de lucha y entrega, en los últimos meses, a pesar de las dificultades físicas, mantuvo una comunicación constante con sus fans a través de redes sociales, agradeciendo el apoyo y el cariño que recibía.

También compartió reflexiones sobre la vida y la importancia de valorar cada momento, generando un impacto emotivo en quienes lo seguían.

El anuncio de su desahucio médico fue un golpe duro para quienes lo conocían y para el público en general.

Sin embargo, su legado va más allá de su enfermedad, Xava Drago es recordado por su aporte a la cultura musical, por su voz única y por haber formado parte de una generación que impulsó el rock mexicano a nuevos horizontes.

La escena musical y sus seguidores lamentan profundamente esta pérdida, que representa el fin de una era para CODA y para la comunidad del rock en México. Su música seguirá siendo escuchada y celebrada, manteniendo viva la memoria de un artista que dejó todo sobre el escenario.