Muere Yolanda García Duhalt, reconocida actriz y reina de belleza, a los 85 años

El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de Yolanda García Duhalt, mejor conocida como “Toska Nina”, quien falleció los 85 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó sobre la muerte de la modelo, cantante y actriz a través de sus redes sociales, donde lamentó su partida.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Yolanda García Duhalt, mejor conocida como Toska Nina“, destacó la publicación de la ANDI.

Una de las celebridades que respondieron a la publicación sobre la muerte de “Toska Nina” fue la actriz Maribel Guardia, quien expresó su lamentar con un emoji de carita triste.

¿Quién fue Yolanda García Duhalt?

Yolanda García Duhalt fue una figura destaca del entretenimiento nacional. Durante sus inicios participó en el concurso de belleza Señorita México en 1957.

Su participación en dicho certamen de belleza le abrió las puertas del mundo del cine y la televisión, donde actuó en varias producciones.

Durante la época del oro del cine mexicano se ganó el cariño del público, convirtiéndose en uno de los nombres más populares de aquel tiempo.

Además de su presencia en el cine y la televisión también se desempeñó como cantante.

¿De qué murió Yolanda García Duhalt?

De momento se desconocen las causas de la muerte, ni la ANDI ni familiares cercanos o amigos de la actriz han informado sobre su fallecimiento o si padecía alguna enfermedad.

Lo que sí se sabe es que la actriz vivía en “La casa del actor”, lugar destinado para el retiro de interpretes, fundada por Mario Moreno “Cantinflas”.

La actriz se había retirado de la actuación hace muchos años, por lo que se desconoce más información sobre cómo fueron sus últimos días.