Muerte de “Medio Metro” genera confusión: ¿quiénes son los tres “Medios Metros” y cuál falleció?

Imagen: Cuartoscuro | Facebook (Grupo SUPER T) | Instagram (mediometro_original)

Francisco Pineda Pérez, conocido como “El Medio Metro Poblano“, fue hallado sin vida el lunes 20 de octubre en una barranca del Barrio del Alto, en San Sebastián de Aparicio, Puebla. Por esta razón, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrió una carpeta de investigación.

El conocido por sus compañeros como “El Original de Puebla” no es la única persona que interpretaba al personaje de “Medio Metro“, por lo que la noticia de su muerte generó confusión entre los usuarios de redes sociales y medios de comunicación.

Muerte de “Medio Metro” genera confusión

El primer anuncio de la muerte de “Medio Metro“, por parte del Grupo SUPER T de Paco Toxqui, causó confusión entre los usuarios de redes sociales, debido a que al menos tres artistas de sonideros se atribuyen dicho nombre con distintas variaciones.

José Eduardo Rodríguez Anguiano “Medio Metro, el único original” publicó un video a través de su cuenta de Instagram, desmintiendo a los medios que usaron su imagen para dar a conocer la muerte de Pineda.

“Les quiero agradecer por la preocupación por mí, porque circulan en redes varias notas con mi foto que dicen que yo perdí la vida. Me encuentro muy triste porque la persona que hallaron sin vida es el Medio Metro de Puebla”. Medio Metro “El Único Original”

Asimismo, expresó su tristeza por la muerte del artista con quien fue relacionado en múltiples ocasiones. “Yo les mando a sus familiares mi más sentido pésame. También quiero decirle a su familia que me contacten para ayudarles en sus gastos funerarios”.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que encuentren a los responsables del presunto homicidio de Francisco, ya que el cuerpo presentaba golpes y un impacto de bala en la cabeza.

Ellos son los rostros detrás de “Medio Metro”

“El Original de Puebla”

Desde 2024, Francisco Pineda Pérez, conocido como Medio Metro “El Original de Puebla”, formaba parte del Grupo SUPER T de Paco Toxqui en Puebla, el cual lamentó su partida a través de su cuenta oficial de Facebook.

También conocido como “El Medio Metro del Barrio Alto de Puebla”, se destacó animando bailes junto a Sonido Kiss Sound y otros grupos locales.

Contrario a lo que se dio a conocer en medios de comunicación, fue el bailarín de Puebla quien fue hallado sin vida en la entidad y cuyo fallecimiento es investigado por la FGE.

Personal de la policía municipal y peritos realizaron el levantamiento del cuerpo, incluyendo el análisis de la escena y la recolección de evidencias.

El masculino presentaba una lesión en la cabeza, con sangre visible en el rostro. Se encontraba boca arriba y vestía pantalón y camisa blancos. El área fue acordonada por agentes de seguridad en colaboración con la Guardia Nacional (GN) para preservar los indicios.

“El Único Original de León”

José Eduardo Rodríguez Anguiano, conocido como “Medio Metro el único original” de León, fue quien se hizo viral en 2023 por sus presentaciones junto a Sonido Pirata, en donde hacía los bailes de “La Chaquetita” y “El Paso del Pingüino”.

A diferencia de su homónimo de Puebla, Rodríguez Anguiano se caracteriza por el vestuario basado en el personaje de Roberto Gómez Bolaños, mientras que Pineda también se vestía de otros personajes como Mario Bros.

Producto de la aparición de otros personajes que ocupaban el mismo nombre, decidió autonombrarse como el único y original.

Cabe destacar José Eduardo es el único de los tres bailarines que suscribió una solicitud del registro legal de la marca “Medio Metro” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cuyo proceso está en trámite.

El “Medio Metro” de Sonido Pirata

Actualmente, José Eduardo Rodríguez Anguiano ya no forma parte de Sonido Pirata, en donde habría surgido el personaje. Por esta razón, el sonidero contrató a Jonathan Uriel para ocupar el personaje.

Cabe destacar que sus redes sociales muestran que él es el “Medio Metro Oficial“, pues cuenta con un perfil verificado con 172 mil seguidores, en donde sube fotos y videos de sus diferentes presentaciones.

El oriundo de la Ciudad de México es el encargado actual de representar el personaje que Rodríguez Anguiano popularizó en Sonido Pirata.

Hasta el momento, Jonathan Uriel no ha emitido comentarios al respecto de la muerte de Francisco Pineda Pérez.