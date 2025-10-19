Muertos vivientes toman las calles de la CDMX en la Marcha Zombi y bailan “Thriller”
Cientos de personas disfrazadas de muertos vivientes caminaron por las calles de la Ciudad de México este sábado por la tarde en la tradicional Marcha Zombi, que salió desde el Monumento de la Revolución hasta el Zócalo capitalino.
En esta 18° edición de la marcha zombi no sólo “revivieron” los muertos, también bailaron al ritmo de “Thriller” de Michael Jackson.
Tras pasar por avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, la Marcha Zombi llegó al Zócalo.
Ya en la explanada, algunos participantes aprovecharon para tomarse algunas fotos antes de retirarse.
Payasos satánicos y otras figuras de terror se dieron cita en esta marcha que coincidió también con el tradicional desfile de alebrijes que tuvo lugar también este fin de semana.
