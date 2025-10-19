Muertos vivientes toman las calles de la CDMX en la Marcha Zombi

GENERANDO AUDIO...

Disfraz de la Marcha Zombi en 2016. Cuartoscuro.

Cientos de personas disfrazadas de muertos vivientes caminaron por las calles de la Ciudad de México este sábado por la tarde en la tradicional Marcha Zombi, que salió desde el Monumento de la Revolución hasta el Zócalo capitalino.

En esta 18° edición de la marcha zombi no sólo “revivieron” los muertos, también bailaron al ritmo de “Thriller” de Michael Jackson.

@cdmxsecreta ¡COREOGRAFÍA DE “THRILLER” EN LA MARCHA ZOMBIE 2025! ✨🧟🎃🇲🇽🕺 La marcha zombie 2025 ​en CDMX tuvo por primera vez una coreografía de Thriller. 🧟 Decenas de personas se reunieron en el Monumento a la Revolución​ y en distintos puntos de la marcha para recrear los pasos de baile de la canción más icónica de Michael Jackson. 🕺 ​Vimos maquillajes sorprendentes y también personas que se sabían la coreografía de memoria. 💅 #marchazombiecdmx #halloween2025 #thriller #quehacerencdmx ♬ sonido original – CDMX Secreta

Tras pasar por avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, la Marcha Zombi llegó al Zócalo.

Ya en la explanada, algunos participantes aprovecharon para tomarse algunas fotos antes de retirarse.

Payasos satánicos y otras figuras de terror se dieron cita en esta marcha que coincidió también con el tradicional desfile de alebrijes que tuvo lugar también este fin de semana.

