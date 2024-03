“Mujeres asesinas” estrena segunda temporada, conoce quiénes saldrán

“Mujeres asesinas” está de regreso. Foto: ViX.

“Mujeres asesinas” regresa con una segunda temporada en la que se abordarán casos actuales en México, provenientes de diversos estratos sociales. Todos basados en historias reales, investigados por la periodista y creadora de la serie Marisa Grinstein.

Los primeros episodios de la serie ya están disponibles en la plataforma de ViX y semana a semana se estrenará uno nuevo, hasta completar los ocho que conforman esta temporada.

Marisa Grinstein asegura que las cosas no han mejorado del todo para las mujeres

Tras casi dos décadas del estreno de “Mujeres asesinas”, serie que retrata historias reales de mujeres que atentaron contra la vida de alguien más, la periodista argentina y creadora de la serie, Marisa Grinstein, lamenta que las cosas no hayan cambiado de la manera en que deberían.

En entrevista para Unotv.com, la periodista compartió que desde el 2000 comenzó a investigar diversos casos de mujeres en Buenos Aires, quienes se enfrentaban a crímenes, que no eran robos, eran situaciones en donde la mayoría de ellas eran sometidas de diferente modo, que se sentían acorraladas y todo terminaba siempre mal.

“Después de 24 años seguimos en la misma situación, siento que la mujer solo ha avanzado por fuera, sigue habiendo muchos casos de mujeres que hacen sus denuncias y no pasa nada”. Marisa Grinstein.

Grinstein añadió, que nunca se acabarían de contar las tristes historias que muchas mujeres del mundo han tenido que vivir: “no solo madres, también las hijas, esposas y hermanas”.

La escritora explicó, que para esta segunda temporada de la nueva versión de la serie, no retomó ningún caso de los dos libros que ha lanzado al respecto, sino que se dio a la tarea de investigar casos un poco más recientes acontecidos en México, la mayoría proporcionados por psicólogos y psiquiatras forenses y otros en las cárceles.

[Te puede gustar: Steve Martin estrena documental que muestra su presente y pasado como actor y comediante]

El primer episodio de “Mujeres asesinas 2” lo protagoniza Elyfer Torres

Los ocho nuevos episodios de “Mujeres asesinas” presentan las historias de mujeres de orígenes completamente diferentes, pero con una similitud: fueron orilladas a tomar la peor decisión de su vida, matar. Donde experiencias de vida como violencia doméstica, humillación y manipulación son parte de sus historias.

El primer capítulo lo protagoniza Elyfer Torres, quien da vida a Rosario, su caso está relacionado con el cuidado de los hijos ante un entorno violento. Un hecho que ocurrió en la CDMX..

“Yo quiero ser mamá, pero no soy mamá ahora y creo que una mamá haría lo que sea por sus hijos, lo que me gustaría muchísimo es que el espectador se cuestione por qué una mujer debe llegar a estos lugares, por qué a veces la justicia no alcanza y por qué a veces tenemos que recurrir hasta a nuestros propios recursos”, dijo Elyfer.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Quienes salen en la segunda temporada de “Mujeres asesinas”?