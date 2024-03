Mujeres cineastas que rompieron el “techo de cristal”: Agnes Varda, Kathryn Bigelow y más

Las mujeres cineastas que rompieron esquemas en el mundo | Fotos: AFP y Cuartoscuro

El cine es una industria abarcada por directores; para muestra de ello, en 95 años de los Premios Oscar sólo tres mujeres han ganado el galardón a Mejor Dirección. En Unotv.com te presentamos a las mujeres cineastas que rompieron el “techo de cristal” y se enfrentaron a los estereotipos, rompiendo los esquemas del séptimo arte.

Las mujeres cineastas que rompieron el “techo de cristal”

Agnès Varda

Una de las corrientes cinematográficas más importantes a nivel mundial es la Nouvelle vague, conocida en español como la Nueva ola. Cineastas como Jean-Luc Godard y François Truffaut revolucionaron la forma de mostrar la imagen del cine.

Sin embargo, entre tantos directores destacó una mujer: Agnès Varda. Además de ser una de las forjadoras de la corriente francesa, también imprimió su sello feminista en su obra: “No se nace mujer, se llega a serlo”, basada en Simone de Beauvoir.

Imagen: AFP

Con cintas como Cleo de 5 a 7 y Sin techo ni ley, la directora del icónico peinado expuso su interés por la independencia de la mujer, la necesidad de libertad y la nula diferencia entre la realidad y la ficción.

Conocida por sus películas de los años 60, y aunque no fue pionera entre las mujeres cineastas, Agnès Varda marcó el camino para todas las generaciones posteriores de directoras que veían obstáculos para hacer sus películas.

Kathryn Bigelow

La primera vez que una mujer ganó el Premio Oscar a Mejor Dirección fue en la edición número 82 de la premiación. Casi un siglo después del origen de la ceremonia, Kathryn Bigelow se alzó con la estatuilla dorada gracias a su trabajo en The Hurt Locker.

Hasta ese momento, su esposo James Cameron (Titanic y Terminator 2) ya se había consolidado en Hollywood. Gracias a su talento y el reflector de su Oscar, siguió haciendo películas como La Noche más Oscura.

Imagen: AFP

Tuvieron que pasar diez años para que otra mujer ganara este galardón en las manos de Chloé Zhao por Nomadland, y tan sólo un año después, Jane Campion ganaría por The Power of the Dog.

A pesar de no ser la directora con la filmografía más amplia, Kathryn Bigelow es una de las mujeres cineastas que rompieron el techo de cristal en una de las industrias más importantes del mundo.

Mariana Chenillo

La equivalente a Kathryn Bigelow en el cine mexicano es Mariana Chenillo, la primera mujer en dirigir una cinta ganadora del Premio Ariel a la Mejor Película por Cinco Días sin Nora en 2009.

Aquella película habla de Nora, quien antes de morir, elabora un plan para que José, su ex marido, tenga que hacerse cargo del entierro. El único fallo del plan, una misteriosa foto olvidada debajo de la cama, que provocará un inesperado desenlace.

Foto: Cuartoscuro

Después de esta cinta, en 2012, Paula Markovich repitió la hazaña con El Premio; seguida por Mitzi Vanessa Arreola (La 4ta compañía, 2016), Fernanda Valadez (Sin señas particulares, 2020), Tatiana Huezo (Noche de Fuego, 2021) y Alejandra Márquez Abella (El norte sobre el vacío, 2022).

Tatiana Huezo fue, justamente la primera en ganar a Mejor Dirección por Tempestad en 2017; Fernanda Valadez también lo hizo en 2021.

Alice Guy

Alice Guy, una joven francesa de solo 23 años, dirigió y produjo su primera película en 1896, La Fée aux Choux (El hada de los repollos), convirtiéndola en la primera persona en realizar una película de ficción.

A lo largo de su carrera, dirigió y produjo más de mil películas, incluyendo cortometrajes y largometrajes, en una variedad de géneros.

Ver más El hada de los repollos (1896), la primera película hecha por una mujer, Alice Guy.

Basada en un cuento infantil francés narra el fantástico suceso de un hada que produce bebés, los niños nacen de las coles o repollos, y las niñas nacen de las rosas.#DiaDeLaMujer #8M pic.twitter.com/Pz2s4hZvjU — Academia de Cine (@aprendefilmando) March 8, 2024

A pesar de su gran producción y su papel crucial en el desarrollo del cine, Alice Guy no recibió el reconocimiento que merecía en su época. Su trabajo fue atribuido a otros hombres, y su nombre fue borrado de la historia del cine durante décadas.

El Hada de los Repollos es incluso predecesora de Viaje a la Luna, de Georges Méliès, considerada como la primera película de la historia.

Sofia Coppola

Sofia Coppola tenía una misión complicada: trascender en la industria bajo el apellido de su padre, Francis Ford Coppola, director de obras maestras como El Padrino, Apocalypse Now y Drácula de Bram Stoker.

Incluso apareció en la trilogía de El Padrino y, tras esta aventura, emprendió su propia carrera como cineasta y debutó con el cortometraje Lick the Star de 1998. Un año después, llegaría su ópera prima: Las Vírgenes Suicidas.

Foto: AFP

En 2003, dirigió una de sus obras más representativas: Perdidos en Tokio, cinta en la que trabaja con Scarlett Johansson y Bill Murray. Con títulos como este, hizo un nombre independientemente de su padre.

Su obra más reciente fue Priscilla, una biopic de Priscilla Presley en la que relata los abusos que sufrió por parte de Elvis Presley cuando fue su esposa. Estas son las razones por las que es una de las mujeres cineastas que rompieron esquemas.