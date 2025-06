Entre armaduras, espadas, villanos y superheroínas, la CCXP México 2025 no sólo celebra a la cultura geek, sino también visibiliza a quienes la transforman.

Este año, el multiverso se tiñó de poder femenino con cosplayers, artistas, creadoras y gamers que buscan cambiar las reglas del juego. Ya no son sólo invitadas: hoy son protagonistas.

“Soy muy apasionada de los videojuegos y sobre todo del baile. Mis primos y hermanos me enseñaron a jugar. La imagen de la mujer se ha transformado, hay mujeres que son protagonistas y les sirve a las nuevas generaciones que ven a las mujeres ahora como heroínas”.

Durante décadas, la cultura geek fue dominada por hombres. Pero eso quedó atrás. En los pasillos de la Comic Culture Experience México 2025, se escuchan voces femeninas que no sólo consumen contenido geek, sino que lo producen, lo venden y lo enseñan.

Ilustradoras, programadoras, maquillistas FX, cospalyers y jugadoras profesionales tomaron el Artists’ Valley, el Cosplay Universe y los paneles con energía.

En el área de videojuegos, conocimos a Elizabeth, quien mostró a Unotv.com una masterclass de reflejos y estrategia.

“La verdad, se siente un logro y muy padre vencer y ganar. Yo también empecé desde cero. No sabía nada de videojuegos, él me enseñó y para vencerlo se necesita mucha práctica”.

En el Cosplay Universe, Sui, sorprendió al público con su traje de Pokémon.

“Llevo muchos años haciendo Cosplay en versiones de hombre y de mujer. Cuando inicié, hace muchos años, no era común que las mujeres hicieran cosplay, todo era muy recatado. Ha crecido demasiado, a las mujeres les empieza a dejar de dar pena. Se han visto más mujeres, porque la comunidad se ha hecho mucho más grande”.

Una de las postales más tiernas de la CCXPMX2025 fue ver a madres e hijas disfrazadas en pareja. Desde mini Stitch hasta clones de la mujer maravilla, muchas pequeñas asistieron por primera vez acompañadas por sus mamás… también geeks.

En el área de doblaje, las actrices de voz también levantaron la mano.

“En estos últimos años, yo me he dado cuenta que habemos más mujeres en la industria del doblaje, pero no solamente como actrices y como directoras sino también en todas las áreas de producción. Ya hoy en día los estudios están siendo manejados por mujeres que por hombres”.

Sofía Huerta, actriz de doblaje