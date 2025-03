Murió Lalo Toral, músico de El Tri y pionero del rock en México

GENERANDO AUDIO...

Falleció Lalo Toral, uno de los integrantes clave de la agrupación de rock mexicano El Tri y considerado como un pionero del género en el país. A través de las redes sociales de la banda liderada por Alex Lora, se informó sobre la partida de Lalo, quien formó parte del proyecto en sus inicios y donde dejó melodías icónicas para canciones como “ADO”, “Todo me sale mal”, “Oye Cantinero”, “Chavo de Onda” y “Madre Tierra”.

Con infinita tristeza comunicamos la irreparable perdida de nuestro compañero y hermano Lalo Toral, guerrero incansable en todas las batallas en el rocanrol. Abrazamos con todo nuestro amor a su querida esposa Maggie May. Querido Lalo, te vamos a extrañar. Descansa en paz. Se informó en redes sociales.

Lalo nació en junio bajo el signo de Géminis y desde niño mostró un talento excepcional para la música. A los 7 años, ya leía partituras y su primera interpretación fue el “Vals de la Bohemia” de Puccini.

Del piano al rock con Elvis Presley

En plena explosión del rocanrol en los años 50, Lalo descubrió a Elvis Presley y decidió cambiar el piano por la guitarra eléctrica. Aprendió temas como “That’s All Right Mama” y “Hotel de los Corazones Rotos”, desarrollando su pasión por el género.

Formación académica y primeras bandas

De 1974 a 1980, estudió en el Conservatorio Nacional de Música, especializándose en composición, dirección de orquesta y orquestación con el maestro Bebu Silveti.

Fundó su primera banda, Los Sparks, y luego integró grupos como Los Locos del Ritmo, Los Yaki, Rippers, Los Beatniks, Papa’s on Blues Band, Los Sinners y Naftalina.

Participación en cine y legado musical

Como pianista, participó en películas como “Sor Yeyé” con Hilda Aguirre y “Locura de Juventud” con Manolo Muñoz y Loco Valdés. Con Los Yaki, apareció en “Un Quijote sin Mancha”, junto a Cantinflas.

Influencia en el rock y El TRI

En 1969, produjo el primer disco de Three Souls in My Mind, banda que luego se convertiría en El TRI. Fue clave en la incorporación del piano en el sonido del grupo y escribió arreglos sinfónicos para canciones como “ADO”, “Todo me sale mal”, “Oye Cantinero”, “Chavo de Onda” y “Madre Tierra”.

Pasión por la enseñanza y la música clásica

Además de su trayectoria en el rock, Lalo es un apasionado de la música clásica, el ragtime, boogie-woogie y el blues. Ofrece clases de composición, solfeo, armonía y piano, sin cobrar a alumnos talentosos, motivado por su amor por la enseñanza.