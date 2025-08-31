GENERANDO AUDIO...

La TV mexicana está de luto. Foto: Getty Images / Ilustrativa

La televisión mexicana se encuentra de luto tras la partida de Luis Canseco, un productor que dejó una huella imborrable en la pantalla chica. Reconocido por su liderazgo, talento y calidez humana, Canseco se convirtió en un referente dentro de la industria audiovisual, participando en proyectos que trascendieron fronteras.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Fremantle México, casa productora con la que trabajó durante más de una década, a través de un mensaje publicado en redes sociales. En el comunicado, lo describieron como “un profesional de gran trayectoria y un faro espiritual” para sus colegas.

Luis Canseco: Una trayectoria construida con pasión

Aunque Luis Canseco estudió Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM, y posteriormente cursó un diplomado en Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana, su destino estaba en la televisión. Desde 2013, comenzó una carrera ascendente en la producción, consolidándose como un nombre clave detrás de programas de éxito en México y el extranjero.

Fue parte de proyectos como Project Runway para Turner, México tiene talento en TV Azteca, La Reina de la Canción para Univisión y Cocineros Mexicanos, donde su papel como director de producción lo convirtió en pieza central de los equipos de trabajo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En 2019, Canseco alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al ser director de producción de “100 Mexicanos Dijeron” en Televisa, un programa que forma parte de la memoria colectiva de millones de espectadores. También lideró la versión latina 100 Latinos Dijeron en Estrella TV, sumando reconocimiento internacional a su trayectoria.

Legado en la televisión internacional

Más allá de México, su talento lo llevó a colaborar en producciones de gran impacto global. Fue director de producción en realities como Jugando con fuego para Netflix en sus ediciones en México, Brasil y Alemania. Además, trabajó con Telemundo en ¡Qué dicen los famosos! y Con Carmen, reafirmando su lugar como un productor versátil y visionario.

Colegas, amigos y equipos de trabajo lo recuerdan no solo por su profesionalismo, sino por la cercanía, la sonrisa y los consejos que siempre compartió. Luis Canseco se marcha dejando un legado invaluable en la televisión mexicana e internacional, pero sobre todo, en quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado.