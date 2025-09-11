GENERANDO AUDIO...

Joe Wright habla de la serie Mussolini. FOTO: AFP

El director británico Joe Wright, reconocido por adaptaciones como Orgullo y prejuicio, regresa con una nueva propuesta audiovisual: la miniserie Mussolini: Hijo del siglo, de ocho capítulos. La producción está inspirada en la figura de Benito Mussolini, líder fascista de Italia en el siglo XX.

“Él inventó el populismo moderno de ultraderecha, así que, para comprender nuestra situación actual, me pareció importante comprender las raíces del movimiento”, aseguró Wright en entrevista para UnoTV.

Estreno de Mussolini: Hijo del siglo

Los primeros dos episodios ya están disponibles en Mubi, plataforma enfocada al cine independiente. A partir de ahora, se estrenará un capítulo nuevo cada miércoles hasta el 22 de octubre. La serie está basada en el libro homónimo de Antonio Scurati.

El cineasta señaló que esta producción podría generar controversia:

“No estoy seguro de que hubiera sido controvertido hacer una serie tan antifascista hace unos años, pero ahora, con el auge del populismo de ultra derecha en todo el mundo, parece que es una postura”. Joe Wright, director de cine.

The Chemical Brothers en la música de la serie

Para sorpresa del público, el soundtrack que acompaña los ocho episodios fue creado por The Chemical Brothers, dúo británico referente de la música electrónica.

Wright destacó que este proyecto fue un gran reto creativo:

“Me fascinaba la idea de comprender mejor el fascismo y, como siempre había querido trabajar en Italia, fue una decisión obvia”. Joe Wright, director de cine.

Luca Marinelli protagoniza la miniserie

La serie cuenta con la actuación de Luca Marinelli, quien interpreta a Mussolini. Wright, ganador de un BAFTA, resaltó su desempeño:

“Luca es uno de los mejores actores con los que he trabajado. Estoy seguro de que es un ser humano muy amable y cariñoso. Está tan lejos de ser fascista como se puede estar”. Joe Wright, director de cine.

Mussolini: Hijo del siglo representa un paso más en la carrera de Wright, quien adelantó que busca llevar a la pantalla la vida de Iósif Stalin, otro personaje histórico que genera debate en la sociedad.