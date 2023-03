¡Sigue el pleito! Myriam anuncia medidas de protección por ataques de Toñita

Myriam Montemayor anunció que, ante los ataques, que en fechas recientes han incrementado, por parte de Toñita, quien fuera su compañera en la primera generación de La Academia, decidió proceder legalmente contra ella.

A través de un comunicado, la ganadora de la primera generación de “La Academia”, explicó que un juez le concedió medidas de protección solicitadas por la cantante apegado a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“(Las medidas) consisten en: la Prohibición a la C. Antonia Salazar (Toña) de realizar conductas de intimidación y molestia a mi persona, esto por cualquier medio o interpósita persona, medidas que se me otorgaron con el carácter de permanente”,

El comunicado emitido por la cantante destacó que el juez que concedió las medidas de protección ordenó, también, hacer del conocimiento a Toñita, quien se ha enfrascado en otras polémicas, pues, en caso de incumplir, se haría acreedora a alguna sanción penal, sin explicar cuál sería.

Finalmente, Myriam Montemayor aseguró que evitará toda declaración pública respecto al pleito con Toñita, quien en algunas ocasiones ha arremetido ante las cámaras contra su excompañera de proyecto de canto.

Myriam explicó que las “constantes declaraciones sin verdad ni fundamento” de Toñita hacia ella provienen desde hace seis años.

Sin embargo, el pleito escaló recientemente, cuando, en un encuentro con los medios de comunicación, Antonia Salazar Zamora, detalló cómo piensa reaccionar el día que se encuentre a Myriam, su aparente rival, de acuerdo con sus palabras.

“El día que la vea me la voy a madr***, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, que acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla pop* a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo hablar de ella ni todo el rollo”

Toñita