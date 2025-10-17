Nacho Cano trae “Malinche” a México para celebrar el Día de Muertos 

GENERANDO AUDIO...

El productor español Nacho Cano regresa a México con Malinche, el musical que celebra 200 funciones en el país y busca reconciliar a los mexicanos con su historia. En entrevista con UnoTV, el creador explicó que presentar la obra “en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos”, frente al Monumento a la Revolución, tiene un profundo significado simbólico.

Cano aseguró que su objetivo con Malinche es “poner a esta figura en el lugar que debió ocupar en la historia: una mujer que ayudó a construir México geográfica, cultural y espiritualmente”.

Además, lanzó una propuesta contundente: que las autoridades erijan una estatua de La Malinche, a quien considera “la madre del mestizaje y la mujer más importante en la construcción de América”.

Un Día de Muertos con sabor mestizo

La temporada de Malinche coincidirá con la celebración del Día de Muertos, que se vivirá a lo grande en el Frontón México. Cano resaltó el trabajo de su socia, María Laura Salinas, con quien transformó el recinto en “un teatro con calidad excepcional y el escenario más grande del mundo”.

El productor aseguró que la experiencia incluirá gastronomía mexicana, con propuestas de la chef Lula Martín del Campo y otros espacios de restauración. “Si quieres pasarlo bien, vente a Malinche. Cortés está buenísimo, Moctezuma también, y Malinche ni te cuento”, dijo entre risas.

El público mexicano, un país que canta

Nacho Cano recordó con cariño su primera experiencia en México, durante los castings para el musical Hoy no me puedo levantar, de donde salieron figuras como Fernanda Castillo, Alan Estrada y Luis Gerardo Méndez. “En México todo el mundo canta y canta bien. No hay mexicano que desentone”, bromeó el productor entre risas.

El músico destacó la conexión natural del público con los espectáculos musicales: “El mexicano es muy musical, lo lleva en la sangre”, aseguró, convencido de que ese talento colectivo ha sido clave para el éxito de Malinche en el país.

De Alex Lora a Pandora: invitados con alma rockera

Durante la charla, Cano compartió algunas de las colaboraciones que ha tenido en la puesta en escena, entre ellas la participación de Alex Lora, líder de El Tri, a quien definió como “un maestro con una secta de seguidores”. Recordó entre risas una cena en casa del embajador Quirino Ordaz, donde Lora “agarró la guitarra y no la soltó”.

Además, este 15 de octubre participaron Pandora, a quienes calificó como “máquinas de energía” y “auténticas Malinches en potencia”.

La música como unión entre pueblos

Con más de 15 años de trabajo detrás del proyecto, Nacho Cano afirmó sentirse en un gran momento: “Tengo un equipo joven, talentoso y comprometido”. Para él, Malinche es también una celebración de la hermandad entre México y España:

“Somos una evolución de la misma especie, hablamos el mismo idioma, compartimos religión y amor por la fiesta”. Nacho Cano

Finalmente, reflexionó sobre el poder de la música para unir a las personas: “La música siempre saca lo mejor de nosotros. Sin ella, el silencio es demoledor porque los demonios están esperando entrar en tu cabeza”.

Malinche continúa su temporada en el Frontón México, frente al Monumento a la Revolución. Nacho Cano promete una experiencia que combina historia, espectáculo y pasión mestiza.