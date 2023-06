“Me desnudaron”: Naim Darrechi reaparece tras estar detenido por agredir a reporteros

Naim Darrechi reaparece tras estar detenido. Foto: Twitter @entrefamososmx

Naim Darrechi reapareció en redes luego de salir de prisión después de que, el pasado viernes, agrediera a reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En redes sociales, el músico español compartió parte de su experiencia detenido.

“Acabo de salir de prisión. Me desnudaron todo, me hicieron hacer sentadillas. Una experiencia inolvidable, eso sin ninguna duda”, comenzó su relato el joven relacionado sentimentalmente con Yeri Mua.

El joven, que según reportes, ya había estado en prisión por temas de violencia, aseguró que el tiempo detenido lo pasó con otras personas en un espacio pequeño y sin las medidas sanitarias básicas.

“Las 48 horas las pasé metido con seis tíos en una celda donde había sólo una taza de baño que no tenía agua, mi gente. No iba el agua. Entonces ahí se iba acumulando todo y comíamos oliendo eso”.

Incluso, Naim Darrechi aseguró que por “supervivencia” tuvo que realizar sus necesidades sanitarias frente a sus compañeros de celda, pese a creer que no podría lograrlo.

“Yo pensé que iba a poder porque dije ‘no, tío, no puedo hacer si me mira la gente’. Mi gente, supervivencia, llegó un momento en que no aguantaba más, esperé que todo el mundo se durmiera. Pero fue una experiencia más traumática”.

El famoso mostró cómo es que durmió en la cárcel las horas que estuvo, y reiteró que había pasado una de las peores experiencias de su vida; sin embargo, dijo, es parte de la vida y no hay porque “ahogarse en un vaso de agua”.

“La vida es así. No hay que ahogarse en un vaso de agua y hay que intentar sacar el lado bueno de todas las cosas malas que nos pasan”, enfatizó.

¿Por qué salió libre el músico español?

Según dijo Naim Darrechi, tuvo que cubrir los gastos materiales de los objetos que, en su ataque, se vieron afectados para poder regresar a las calles. Sin embargo, se refirió a los reporteros como “muy pesados”.

“Esos reporteros son muy pesados, nadie les pidió una entrevista, llegaba mi novia tarde al vuelo y, realmente, actué de una manera agresiva, yo me excedí, ya pagué lo que tuve que pagar: las cámaras y las cosas que rompí y ya me han dado la libertad, digamos”