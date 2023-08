Muere Nancy Frangione, actriz de “La Niñera” y “Another World”, a los 70 años

Nancy Frangione, Marsha en “La Niñera”, murió a los 70 años | Foto: Getty Images

Nancy Frangione, actriz de telenovelas y series estadounidenses, falleció a los 70 años por razones que no se han dado a conocer. La intérprete es recordada por programas como La Niñera y All my children, además de ser la villana de Another World.

¿Qué se sabe de la muerte de Nancy Frangione?

La estrella de televisión Nancy Frangione falleció el pasado viernes 18 de agosto en Massachusetts, según informaron sus familiares al medio estadounidense The Hollywood Reporter (THR).

Ver más Nancy Frangione, 'Another World' and 'All My Children' Actress, Dies at 70 https://t.co/bVqqnBwiNa — The Hollywood Reporter (@THR) August 23, 2023

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte de la actriz de 70 años. La red de funerales Dignity Memorial compartió el obituario de la artista, confirmando su fallecimiento.

Dicho portal permite a los usuarios inscribir sus mensajes y condolencias. Los seguidores de Nancy Frangione escribieron: “Era una actriz maravillosa, recuerdo verla en All my children” y “Cuando estaba en la secundaria, corría a casa después de la escuela para ver los últimos 15 minutos de Another world y la actuación de la Sra. Frangione”.

¿Quién era esta actriz estadounidense?

Nancy Francione nació el 10 de julio de 1953 en Barnstable, Massachusetts. Muy temprano en su carrera se consolidó en las telenovelas e hizo su debut televisivo en 1977 como Tara Martin en All My Children de ABC. Continuó interpretando al personaje en varios episodios hasta 1979, según THR

Poco después, consiguió su papel como Cecile de Poulignac en Another World, que interpretó inicialmente de 1980 a 1986. Más tarde repitió el personaje en varios episodios en 1995. Gracias a este papel, la revista Soap Opera Digest la premió como la villana más destacada de 1984.

El público estadounidense también puede recordarla por su breve aparición en la serie La Niñera. En el programa protagonizado por Fran Drescher, líder de la reciente huelga de actores de Hollywood, interpretaba a Marsha, la prima de Fran Fine.

Además, Nancy Frangione apareció en el papel de Bonnie en las películas para televisión Sharing Richard en 1988, y como Maggie en In the Line of Duty: A Cop Killing de 1990.

La estadounidense destacó por su participación en series y telenovelas estadounidenses, aunque también tuvo una ligera participación en películas.