La actriz Natalia Alcocer, quien denunció en 2022 a su expareja por presunta violencia intrafamiliar, fue detenida la mañana de este martes 28 de marzo al salir de un juzgado de la Ciudad de México.

Natalia Alcocer revela cómo fue su arresto

A través de su cuenta de Instagram, Natalia Alcocer narró la forma en la que fue arrestada, misma en la que hizo un llamado a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para que la ayuden con su situación.

“Saliendo de juzgados (…) me van a arrestar. Me están arrestando, me están esperando”, dijo la actriz, mientras elementos de seguridad mostraban la presunta orden de aprehensión en su contra.

La situación era bastante confusa, aunque los oficiales respondieron que la razón del arresto era porque Natalia Alcocer, aparentemente, no llevó a sus dos hijas menores a un Centro de Convivencia Familiar con su padre, Juan José Chimal, el presunto agresor y exesposo de la actriz.

La actriz fue arrestada al salir de juzgado de la CDMX

Los elementos de seguridad le dijeron a la actriz que habían tratado de informar sobre su situación, pero no pudieron llevarlo a cabo porque no fueron recibidos en el domicilio que había proporcionado su expareja, Juan José Chimal.

“Me van a arrestar 12 horas. No me han notificado porque ya no vivo en ese domicilio”. Natalia Alcocer, actriz.

“Esto que está pasando, esto no es legal, no me pueden arrestar aquí”, dijo Natalia Alocer, quien no quería acompañar a los policías, mismos que aseguraron que sólo estaban cumpliendo con las órdenes, ya que ellos no tenían conocimiento de nada.

“El jot* este obviamente no salió, tenía todo planeado. Por favor, que me comuniquen con el secretario Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum, no está bien lo que están haciendo”. Natalia Alcocer, actriz.

El video que captó la detención de la actriz, tras abandonar una audiencia por la manutención de sus hijas, fue retomado por el programa Venga la Alegría, en el que Flor Rubio confesó que Natalia Alcocer tiene más de siete meses de embarazo.