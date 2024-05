¿Fue grave? Natalia Jiménez sufre recaída de salud, pero desmiente hospitalización

Natalia Jiménez confirma recaída de salud. Foto: Cuartoscuro

Natalia Jiménez causó alerta entre sus fanáticos luego de compartir un video en donde se le ve recibiendo atención médica tras el concierto que ofreció en la Arena Ciudad de México. Aunque se dijo que había sido hospitalizada, la famosa desmintió la situación y explicó su estado de salud.

Video de Natalia Jiménez causa alarma entre fans

A través de su cuenta oficial de Instagram, Natalia Jiménez se sinceró al asegurar que la vida del cantante “no es fácil”. De acuerdo con el texto que compartió la famosa, “nadie sabe a todo lo que nos tenemos que someter a veces. Los cuidados, enfermedades y todo lo que tenemos que superar para estar arriba de los escenarios haciendo lo que tanto amamos”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en la grabación, la exvocalista de “La quinta estación” mostró parte de la revisión médica a la que se sometió tras una presentación en la capital mexicana.

Ver más

“Tuve una recaída”: Natalia explica qué le pasó

En medio de la confusión y la alarma por una supuesta hospitalización, Natalia Jiménez publicó un nuevo video en donde descartó que estuviera en un centro hospitalario y que enfrentara un cuadro complicado de salud.

De acuerdo con la cantante, lo que le pasó una recaída, pues, hace unas semanas fue diagnosticada con “faringitis” y no se encontraba “100% recuperada” por lo que padeció una recaída.

“Fue una revisión que me hizo mi doctor. Como bien saben, este mes yo he estado un poquito mal de salud, me dio una faringitis hace ya como tres semanas; cuando fui al concierto de Aguascalientes y el de la Arena, la verdad es que yo no estaba al 100 recuperada y tuve una recaída”

La intérprete de “El sol no regresa” aseguró que sólo se recomendaron reposo, por lo que, dijo, se encontraba en su casa desmintiendo que estuviera en un hospital.

“Tuve que ir a una revisión con mi doctor, a que me hiciera nuevos análisis, a que me hiciera nuevos test y me ha recomendado que me quede en casa. Entonces estoy aquí, en mi casita, muy tranquila. Estoy en casa recuperándome, pero tranquilos todos que yo estoy muy bien, dentro de lo que cabe, tengo limitada la actividad física y demás, pero tranquilos que estoy viendo”