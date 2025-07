Natalia Jiménez, actriz, modelo y creadora de contenido de 21 años que ganó popularidad tras su participación en “MasterChef Jr”, compartió a través de redes sociales que recibió su última quimioterapia. La joven fue diagnosticada con leucemia en enero de 2025 y ahora concluye una de las etapas más difíciles de su vida.

En una serie de videos publicados en sus cuentas oficiales, Natalia documentó su experiencia con la enfermedad. En su publicación más reciente, habló de lo que considera el proceso más duro que ha enfrentado hasta ahora.

Aunque la noticia es alentadora, Natalia aclaró que aún no está curada. Deberá someterse a un examen médico final para confirmar que el tratamiento funcionó correctamente. Mientras tanto, compartió detalles del día en que recibió su última quimioterapia.

Mostró cómo se arregló para la ocasión y cómo fue acompañada por su novio Abe al hospital, esperando que esta sea la última quimio de su vida. También explicó que pasará un mes en reposo.

Una de las cosas que más celebró fue que le retiraron el PICC, un catéter central de inserción periférica. Esto significa que podrá bañarse con normalidad y comenzar a recuperar peso, algo que había sido complicado durante el tratamiento.

Para conmemorar este momento, anunció que se irá de viaje a Mallorca, a un hotel todo incluido, como forma de celebrar esta etapa.

A través de su canal de YouTube, Natalia compartió un nuevo capítulo de su historia. Contó que ha recibido 12 quimioterapias en total, y que esta última representa el cierre de una etapa.

En el video, repitió una frase que la ha acompañado todo el año:

Natalia también habló de la baja autoestima que enfrentó por los cambios físicos durante su enfermedad, y cómo ha aprendido a reconocerse guapa de formas que nunca imaginó, mientras se probaba una nueva peluca.

Además, adelantó que pronto lanzará una canción inspirada en su proceso de sanación:

“Tal vez sea una de las canciones más duras que he escrito, pero también de las que más orgullosa me siento. Es una canción que dice mucho, que me ha ayudado a desahogarme, y ojalá también le sirva a mucha gente para hacer lo mismo.”

Natalia Jiménez, actriz y modelo.