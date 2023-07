Natalia Lafourcade dejó los escenarios porque su cuerpo no podía más, pero ahora está de regreso

Natalia Lafourcade anunció su regreso a los escenarios después de cinco años de ausencia con su esperado “De todas las flores Tour 2023”. La cantante llegará al Auditorio Nacional el 7 de noviembre, mientras que en Monterrey y Guadalajara se presentará el 22 y 26, respectivamente.

Lafourcade confesó que decidió tomarse un descanso debido a las dificultades que enfrentaba al viajar constantemente, lidiar con los aviones, las filas de seguridad y los tiempos de espera entre vuelos. Además, la cantante expresó su deseo de tener una casa y una vida más estable. Sin embargo, nunca dejó de pensar en el escenario y en la pasión que sentía al actuar frente a su público.

“Yo pensé que me iba a tomar un tiempo fuera de los escenarios era algo que yo quería, no era problema el escenario; el problema eran los aviones, las filas de seguridad, los tiempos de espera entre vuelo y vuelo y los hoteles. Yo ya no podía, ni mi cuerpo podía. O sea, ya había un algo de mí que gritaba, por favor, quiero tener una casa”.

La pandemia de COVID-19 cambió radicalmente la forma en que todos vivimos, y para Natalia Lafourcade fue literalmente estar confinada en su casa sin poder salir. La cantante reflexionó sobre cómo el deseo de tener una casa se hizo realidad, pero no de la manera que imaginaba. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, su amor por el escenario y su deseo de conectarse con las personas nunca desapareció.

“No hubo un día en que yo no pensara en el escenario. Siempre lo he dicho el escenario, es mi hogar también, no solo el escenario como espacio es lo que sucede ahí no es una cantidad de lecturas de cosas que pasan y cosas que se dicen cuando cuando vives un concierto cuando estás ahí con tantas personas, es es increíble y es mi pasión”.

Natalia Lafourcade