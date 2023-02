Natalia Solián tardó meses en superar su papel en “Huesera”, la inquietante película de horror mexicana

Foto: Cuartoscuro

“Huesera” es una película de horror mexicana, que después de recibir el Citizen Kane a Mejor Dirección Revelación y el premio Blood Window a Mejor Película Iberoamericana en la edición número 55 del Festival de Sitge, llegó a las salas de cine en México. Natalia Solián es la protagonista de la cinta y reveló que le costó medio año poderse reponer de este trabajo, pues se sentía “rota”.

Solián aseguró en entrevista para UnoTV.com que tuvo que asistir a algunas sesiones de terapia para entender lo que este filme mexicano había despertado en ella.

“Me tomó un tiempo reponerme, uno se va con la inercia de la vida y se quedó un vacío raro, sí estuve llendo a terapia un tiempo para entender todo lo que se había despertado en mí”. Natalia Solián.

“Mi cuerpo se fue inmunodeprimiendo”: Natalia Solián

La actriz mexicana explicó que es muy común que los actores pasen por un procesos intenso durante la preparación de un personajes y el desarrollo de éste: “Imagínate una situación que está tan alta de tono, que te pone a repetir tantas veces como primicias, que son dolorosas o que te confrontan con ciertas cosas si van inmunodeprimiendo al cuerpo”.

“Durante el rodaje, yo me sentía muy cansada y cuando salí de la película me sentí muy rota, como había empezado ya no era esa Natalia”, declaró Natalia Solián.

¿De qué trata “Huesera”?

“Huesera” es la ópera prima de Michelle Garza que después de un largo recorrido por diversos festivales de cine llegó a salas comerciales en México. El filme retrata la vida de Valeria, quien después de mucho desearlo por fin queda embarazada, sin embargo, una figura macabra empieza a visitarla y se desencadena el horror.

“Es una película de horror, sobre el primer proceso de embarazo de una mujer de clase media mexicana, la vemos a lo largo de la película tomando las decisiones más convencionales de armar una vida familiar, una vida muy estructurada, dogmáticamente como la conocemos y a lo largo de la película, por diversas circunstancias se irá dando cuenta, que hay un ente que no corresponde a este contexto”, narró Natalia Solián.

El largometraje muestra el apoyo femenino que surge a través de un grupo de “brujas” que cobijan a la protagonista en su atormentado camino y desmitifica también la figura materna al abordar temas sensibles sobre una figura tan importante para la sociedad mexicana, como es el de la madre.

El filme está protagonizado por Natalia Solián, Sonia Couoh, Mercedes Hernández, Mayra Batalla, Martha Claudia Moreno y Alfonso Dosal. Fue filmada en la Ciudad de México y en un bosque del cual, no quisieron revelar la ubicación.