Natanael Cano habría destapado un triángulo amoroso. Fotos: AFP

Al parecer hay guerra entre las dos grandes estrellas de los corridos tumbados, Natanael Cano y Peso Pluma. Resulta que el sonorense causó revuelo con los adelantos de su nueva canción, en la letra se lanzaría contra “Doble P”, a tal grado de aparentemente revelar una infidelidad con su exnovia Nicki Nicole.

Natanael Cano menciona a la argentina Nicki Nicole en su canción la “Tiraera V3”. Su mensaje ha sido tomado como la prueba de su ruptura con Peso Pluma, con quien la música lo unió e incluso se llevaron la ovación cuando compartieron el escenario.

¿Qué dice Natanael Cano en su canción contra Peso Pluma y que menciona a Nicki Nicole?

Natanael Cano presentó algunos adelantos de sus nuevas canciones, entre ellas “Tiraera V3” y la referencia que hace a Nicki Nicole, es:

“Me estaba pidiendo ver** tu pinche morra Nicki, que si cuando la volaba pa’ la H para meterle todo el di***”

Lo anterior es la frase más polémica de la canción de Cano porque de acuerdo con las conclusiones de usuarios en redes sociales, revelaría que tuvo algo que ver con Nicki en el plano sentimental, más allá de la amistad, aunque se desconoce si el vínculo se dio cuando ella tenía un romance con Peso Pluma o cuando estaba libre.

En la que es considerada la tiradera de Natanael contra “Doble P” también se escucha:

“Mandé a la luna al flaquito”

“Te falta peso, te falta pluma. Recuerda quién te tronó pa’ subir como la espuma. Jugaste mucho por salir con el Jimmy Fallon. Recuerda quién te tronó el cul*. Nomás recuerda”

Como se puede ver, Cano se estaría poniendo la medalla de haber impulsado la carrera de Peso Pluma y en una especie de reclamo, lo acusa de traición.

Por ahora no se ha confirmado si existe un distanciamiento real entre ellos. Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto y también se especula que todo podría tratarse de un truco publicitario.

¿Nicki Nicole ya había advertido del engaño a Peso Pluma?

La tiradera de Natanael a Peso Pluma trajo a la conversación la canción que Nicki estrenó en 2024 en colaboración con Grupo Frontera.

La cantante terminó con el intérprete de corridos tumbados después de que éste fuera captado acompañado de otra mujer cuando aún tenían una relación.

Lo que Nicki puso en su música es:

“Si te mando una foto, será con tu amigo, el que siempre celaste. No supiste cuidarme, no es que quiera vengarme, hoy te voy a pagar con la misma moneda que tú me pagaste”

