Nath Campos padece estrés postraumático tras su denuncia por abuso sexual

Nath Campos vive con estrés postraumático. Foto: Especial UnoTV

Nath Campos fue diagnosticada con estrés postraumático hace cuatro años, luego de que la youtuber denunciara a Ricardo González “Rix” de abuso sexual. Según la mexicana de 28 años, su salud se vio seriamente afectada por el acoso que vivió en redes sociales y diversos medios de comunicación.

“Yo tengo diagnosticado estrés postraumático, no por el abuso, sino por la respuesta en redes sociales. Después de eso viví con depresión y estuve medicada un gran tiempo”, reveló en exclusiva a UnoTV.com.

Nath se tuvo que alejar por unos meses de sus redes sociales: “una no puede bloquear su día a día, ni modo que me mostrara en mi cama, en posición fetal por tres meses seguidos”.

Nath Campos se sintió revictimizada por el sistema, sus amigos y los medios de comunicación

La influencer compartió que no solo se sorprendió por la falta de información que existe en México sobre el tema del consentimiento sexual, también por la manera en que amistades y familiares la revictimizaron.

“La denuncia me dio un gran shock de realidad, no solo sobre el sistema legal de nuestro país, sino también por las violencias normalizadas y la falta de conocimiento que tiene muchas veces, no solo la gente, también los medios tradicionales de comunicación con los que me enfrenté”, dijo Nath Campos.

“Viví muchísima revictimización, nadie sabía qué era consentimiento, nadie tenía idea de dónde estaban las barreras de lo que era permitido, qué era abuso y qué era acoso”. Nath Campos.

Nath Campos aseguró que muchas de las personas que trabajan en medios de comunicación siguen fomentando y normalizando la violencia contra la mujer: “fue una gran reflexión para mí saber que no existía un espacio en donde pudieran explicarme bien lo que me había pasado”.

Cambió de amistades

Campos compartió que ella no buscaba un proceso penal contra “Rix”, quería una explicación de lo que le pasó y que se enseñara sobre la denuncia pública que hizo y se comenzara a hablar sobre redes de apoyo para las victimas.

Relató la influencer que antes de realizar la denuncia, pocas personas sabían que lo iba a hacer: “se tenía que hacer de manera estratégica, no podía decir muchas cosas porque estaba en un proceso legal y porque sabía que iban a llegar con él antes de se hiciera público.

“Fue como un shock encontrar esa respuesta de la gente, muchas personas ni sabían del tema y hablaban desde su compás moral (…), siento que eso hizo que cambiara mi círculo social y empezara mi camino por el feminismo. Me empecé a llevar con más mujeres”.

“Quería redireccionar mi mismo contenido y reencontrar la manera en la que estaba haciendo las cosas, donde estoy poniendo el dedo con los temas que estoy hablando”, declaró Nath Campos.

“The Late Nath Show” es el nuevo proyecto de YouTube de la generadora de contenido, un Talk Show estilo estadounidense, que tendrá mucha comedia. La primera temporada cuenta con seis episodios y el primero ya está disponible en el canal de Campos.

¿Qué le pasó a Nath Campos?

En 2019, Nath Campos tuvo una noche de fiesta junto con Rix y otros famosos youtubers en un centro nocturno de la CDMX, los asistentes bebieron y cuando llegó el momento de irse, el creador de contenido se ofreció a llevar a Campos a su departamento donde abusó sexualmente de ella.

Campos denunció formalmente este hecho y contó públicamente su historia a través de un video. La grabación fue publicada en enero de 2021 con el título Mi historia de abuso.

“Yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche, es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, pensar que Rix ya se iba a ir, entrar a mi cuarto como quitarme el jumper y meterme a la cama como para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, expresó Nath en su canal de YouTube.

Tras la denuncia de Campos ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, el jueves 25 de febrero, Ricardo Arturo González Méndez fue aprehendido por agentes. Tras la detención Rix fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Después de ocho meses de juicio, el youtuber mexicano Ricardo Arturo González Méndez “Rix” fue condenado a tres años y dos meses de prisión tras declararse culpable por el delito de violación contra la también youtuber Nath Campos.