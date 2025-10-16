GENERANDO AUDIO...

Jennifer Aniston sorprende con escultural figura. FOTO: AFP

Jennifer Aniston lució un físico impecable a sus 56 años en una nueva campaña para “Women in Medicine”, una organización que promueve la salud de las mujeres y el entrenamiento pvolve, un método de ejercicio que combina fuerza funcional, estabilidad y movilidad.

La publicidad que protagoniza Jennifer Aniston, y donde luce un abdomen de acero, consiste en un reto de aptitud física, donde se le invita a las personas a completar diez clases en el estudio o en línea.

“El desafío de otoño de pvolve ya está aquí y me encantaría que te unieras a nosotros”, escribió Aniston en el video, y agregó que al participar en el desafío, las personas están apoyando a “Women in Medicine”.

A través de sus redes sociales, la actriz de “Friends” también compartió un video del detrás de cámaras de la campaña publicitaria. En las imágenes, se ve a Aniston realizando la rutina de ejercicios y levantando un par de pesas.

Jennifer Aniston lleva entrenando con este método desde 2022

Esta no es la primera vez que la famosa muestra su espectacular físico, desde hace dos años Jennifer Aniston compartió su rutina de ejercicios.

“En todos los entrenamientos que he probado a lo largo de los años, este ha transformado mi cuerpo más que cualquier otro, y es un entrenamiento realmente agradable que no me intimida, que no me da miedo”, explicó a la revista People en 2022.

Jennifer ha causado una ola motivacional en las redes sociales al mostrar su rutina, en tan solo unas horas ha acumulado más de 297 mil “Me gusta” y miles de interacciones que piden más videos de sus rutinas y que han señalado cómo los inspira la actriz estelar de “Friends”.



