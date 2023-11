Niall Horan “revive” a One Direction en el Corona Capital 2023

Niall Horan consiente a fans de 1D en el Corona Capital 2023. Foto: Valeria Narváez

One Direction “estuvo presente” en el Corona Capital 2023 con la participación de Niall Horan, exintegrante de la boy band británica. Aunque el músico irlandés comprobó que es un artista independiente a 1D, no pudo evitar recordar su pasado con Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne.

Niall Horan canta canción de One Direction en el Corona Capital 2023

Niall Horan tocó 14 canciones en el Escenario Vans del Corona Capital y sólo una pertenece a One Direction. Story of my life fue suficiente para desbordar un mar de llanto entre las directioners que no dejan de recordar lo que una vez fue.

Ver más Hasta yo lloré cuando Niall Horan rascó la llaga abierta de One Direction pic.twitter.com/eVwAgD8IEa — Valerio Benustelli (@fredy_guevara27) November 19, 2023

Los cinco exintegrantes de 1D han caminado por separado durante ocho años para distanciarse de lo que hicieron antes. Niall Horan no es la exepción, pero tampoco siente miedo de regresar a sus orígenes.

Una introducción de guitarra adelantaba que One Direction está vivo, aunque sea por cinco minutos. Al menos en la voz de un protagonista, tal como lo hizo Harry Styles en su última visita a la Ciudad de México.

El cantante recuerda su pasado con 1D en la CDMX

A 15 minutos del inicio de su presentación en el Corona Capital 2023, Niall Horan recordó cuando One Direction se presentó en el Foro Sol el 9 de junio de 2013. Diez años después, se reconoció emocionado por volver, ahora con su propia banda.

“Es bueno estar de vuelta. Cuando pienso en la Ciudad de México, pienso en algunos de mis recuerdos favoritos y pasaron en esta misma propiedad, en el Foro Sol, uno de los mejores shows en los que yo haya estado. Y aquí estamos otra vez, estamos de vuelta, cómo las extrañé”. Niall Horan

Ver más Niall Horan, exOne Direction, recordó cuando “1D” visitó el Foro Sol en 2013 y confirma que volverá en 2024. “México es una fecha que esperaba con ansias”#CoronaCapital #CoronaCapital2023 pic.twitter.com/BLcJWtBiPA — Uno TV (@UnoNoticias) November 19, 2023

Por otro lado, dijo que estar en el festival con sede en la capital mexicana era uno de los shows que más esperaba de todo el “The Show Live on Tour“, debido a que los mexicanos no hacen las cosas a la mitad.

Niall Horan se portó como mexicano y dedicó el 100% de su disposición para consentir a sus fans durante casi una hora exacta, vestido con un conjunto blanco de rayas con el que se veía cómodo.

Niall Horan brilla por luz propia en el Corona Capital 2023

El repertorio del irlandés de 30 años solo cuenta con una canción de la boy band que se separó en 2015; y solo tiene un cover, Everybody wants to rule the world de Tears for Fears.

El resto del show consiste en canciones originales de Niall Horan, quien también toca la guitarra encima de un escenario que ya se está acostumbrando a su individualidad. Estas fueron las canciones que tocó en el Corona Capital 2023:

Nice to meet ya Heaven On a night like tonight This town The Show Story of my live (One Direction) Heartbreak Weather Cross your mind If you leave me Everybody wants to rule the world Black and White Save my Life Meltdown Slow Hands

Niall se dio espacios para agradecer al público y ofrecerles un mensaje. Al final de su concierto, aseguró que el próximo año volverá a tierras mexicanas para presentarse en un escenario grande.

La travesía de ver al ex1D en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Decenas de fans llegaron al Autódromo Hermanos Rodríguez desde antes de que se abrieran las puertas a las 15:00 horas del sábado solo para ver a Niall Horan, conscientes de que les aguardaba una espera de más de cinco horas.

Calor y frío, cansancio y adrenalina, empujones y piernas entumidas, desesperación y esperanza. Todas esas sensaciones se mezclaron en una misma antes del show del exmiembro de 1D.

“Valió toda la pena del mundo“, dijo Valeria, una directioner que ha seguido a cada uno de sus integrantes tras el descanso indefinido de la banda británica.

Fotos: Valeria Narváez.

A lo largo del día, las fans no aguantaron solas. Pudieron ver y conocer a artistas como Tessa Violet, Atarashii Gakko!, Black Kids y Kim Petras.

Algunas se fueron después de ver a Niall Horan, mientras que otras se quedaron para ver a The Black Keys o Blur. Indistintamente, sus seguidores y seguidoras recordaron tiempos mejores, viviendo un nuevo recuerdo al mismo tiempo. Así es la historia de su vida.