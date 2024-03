Nicki Nicole rompe el silencio sobre su ruptura con Peso Pluma; “no pude hacerlo de otra manera”

Su última aparición como pareja fue en la edición pasada de los Grammy. Foto: AFP

Nicki Nicole rompió el silencio sobre su ruptura con Peso Pluma ocurrida el mes pasado y aseguró que no pudo haberlo hecho de otra manera.

La cantante argentina se encuentra en España para dar un concierto y se sinceró con la prensa sobre su separación mediática que tuvo con Peso Pluma.

“La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable. Todo esto fue muy expuesto”. Nicki Nicole

Nicki Nicole tomó la decisión de terminar su relación con Peso Pluma el mes pasado tras la viralización de un video donde se ve al cantante de corridos tumbados agarrado de la mano con otra mujer en Las Vegas.

Además, la originaria de Rosario, Argentina, dijo que desde su parte también tenía que decir lo que sentía y lo que le pasaba.

“Cuando se te mezcla lo privado con la exposición y como que salen a opinar y esas cosas y es difícil y entonces dije: ‘Ok, esto está pasando, está en mí decir algo, no decirlo, pero siento que lo tengo que decir’. Y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento.

Fans apoyan a Nicki Nicole

Tras la ruptura que acaparó los titulares, Nicki Nicole se siente agradecida por el apoyo que le brindaron sus fans para sanar durante el duro momento que vivió.

“A mí lo que más me sanó en esos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envié”, dijo la cantante de 23 años.

Vale recordar que tras darse a conocer el video de Peso Pluma con otra mujer en Las Vegas, Nicki Nicole escribió en su cuenta de Instagram: “el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”.

Así empezó la cantante su posicionamiento sobre la supuesta infidelidad de Peso Pluma asegurando que “cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

¿Nicki Nicole seguirá los pasos de Shakira?

Nicki Nicole se encuentra enfocada en su música y aseguró que le están pasando muchas cosas en personal que lo quiere poner en música. La cantante podría seguir los pasos de Shakira cuando sacó canciones hablando sobre su relación con Piqué.

“En este momento siento que hay muchas cosas que me están pasando en lo personal y quiero ponerlas en música. Hay mucha inspiración”, adelantó.