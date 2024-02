Nicki Nicole termina su relación con Peso Pluma, confirmaría infidelidad

Nicki Nicole decidió termina con Peso Pluma. Foto: Getty Images via AFP

La cantante argentina Nicki Nicole hizo de manera pública que decidió terminar su relación con el mexicano Peso Pluma al asegurar que le faltó el respeto, lo que confirmaría los rumores de una supuesta infidelidad por parte del intérprete de corridos tumbados.

Nicki Nicole compartió un contundente mensaje en sus stories de Instagram donde dice que el respeto es necesario en el amor y que cuando no te cuidan y no hay respeto ella no se queda y se va.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto…. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”. Nicki Nicole

¿Por qué terminó la relación de Nicki Nicole y Peso Pluma?

Todo comenzó con un video donde supuestamente aparece el cantante de corridos tumbados tomado del brazo de una mujer en Las Vegas, ya que Peso Pluma asistió el fin de semana a la ciudad del juego para ir al Super Bowl, mientras que Nicki se encontraba de gira en Centroamérica.

La rapera se presentó el sábado 10 de febrero en el festival Picnic en Costa Rica por lo tanto no asistió al Super Bowl con Peso Pluma.

Previo a que la rapera publicara el mensaje en su redes, la argentina había borrado todas las fotos que tenía en su perfil con Peso Pluma.

Las fotografías que desaparecieron del Instagram de Nicki Nicole son donde aparece besando al intérprete de “Lady Gaga”, de algunos viajes juntos, de fiestas navideñas, Año Nuevo, la más reciente en los Grammys e incluso quitó las imágenes de ciertas galerías y únicamente dejó a sus amigos.

Hasta el momento Peso Pluma no ha hecho pública alguna respuesta o comentario respecto al tema.