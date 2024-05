¡Momento inédito! Nicolás Buenfil comparte foto con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

Nicolás Buenfil es hijo de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. Foto: Cuartoscuro

Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, causó revuelo al compartir la primera imagen de su papá Ernesto Zedillo Jr., hijo del exmandatario mexicano, Ernesto Zedillo Ponce de León. A través de sus historias de Instagram, el joven mostró el momento que fue retomado por varias cuentas de redes sociales.

Las imágenes fueron captadas durante una carne asada familiar en donde Nicolás Buenfil también convivió con Isabella Zedillo, la otra nieta del exmandatario Ernesto Zedillo.

En una de las fotografías se ve contentos al hijo de Erika Buenfil y a su padre, Ernesto Zedillo Jr.

Ver más NICOLÁS BUENFIL disfruta de una 'carnita asada' con su papá Ernesto Zedillo Jr y su hermana. ✌🏼 -después de la tormenta viene la calma-. pic.twitter.com/xMqyR08kyV — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) May 20, 2024

Además, Nicolás Buenfil también compartió una fotografía junto a su hermana Isabella Zedillo. Las postales las acompañó con el texto “Lil sis”.

Ver más

A la publicación del joven con su hermana reaccionó la actriz Erika Buenfil, quien colocó unos corazones mostrando lo mucho que le gustaban esas fotografías de su hijo.

Aunque Buenfil no fue la única que respondió la publicación, pues también lo hizo Victoria Zedillo, la otra hermana de Nicolás. El intercambio de mensajes y las fotografías dejan ver que el joven lleva buena relación, ahora, con su padre y sus hermanas.

La relación entre Erika Buenfil, Nicolás y Ernesto Zedillo Jr.

Aunque este encuentro no fue el primero que Nicolás tiene con Ernesto Zedillo Jr., pues el primero se dio cuando tenía 18 años, según confesó la actriz, quien revelo, en 2022, que su hijo no mantenía mucho contacto con su papá.

“Ya se conocieron. No (tienen) mucho (contacto). Yo no estaba… Iba a ser el cumpleaños de Nicolás entonces que le iba a llevar su regalo… Me dijo ‘mamá, qué impacto’, para él fue algo muy bueno”.

En una entrevista con Yordi Rosado, la actriz aseguró que apoyaría a su hijo si quisiera tener una relación con su papá.

“Si hoy o mañana o ayer, Nicolás se acerca a él, tiene todo mi apoyo y siempre voy a estar agradecida, eternamente, de la bendición que yo tuve de ser madre gracias a él”.

Además, en esa entrevista, Buenfil confesó cómo fue su relación con el hijo del expresidente.

“Coincido con él muchas veces. Él se acercaba y yo le decía ‘no me interesas’… Finalmente, habla alguien intermediario, acepto y ahí empezamos a conocernos. Duró muy poquito, fue breve y quedo embarazada… Él me llama para ir a una fiesta y le digo, y él no reacciona padre. Nunca dudó, y él se aleja.”