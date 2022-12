Nicolás Haza Paleta, él es el hijo de Plutarco y Luwdika que también es actor

Nicolás Haza Paleta es el primogénito de Plutarco y Ludwika, que después de estudiar dos años dirección de cine en Toronto y grabar algunos temas musicales, se dio cuenta que también le atrae la actuación ya que en este 2022 comenzó a experimentar el mundo frente a las cámaras. El actor de 23 años dudó por muchos años en seguir los pasos de sus padres pues no quería dedicarse a lo que todos consideraban le correspondía, pero ahora está dispuesto a aprovechar el privilegiado lugar en el que nació para demostrar el talento que él también tiene.

“Desde chico siempre he tenido tacto artístico, pero no sabía para dónde iba, chance no quería ser actor porque no quería hacer lo que todos esperaban”. Nicolás Haza

Ver más

Según relató Nicolás en entrevista para UnoTV.com su plan es balancear estas tres pasiones que tiene: la música, la dirección de cine y la actuación: “No quiero tener que definirme como actor, como músico o como cineasta, más bien ser un artista cada vez uno más completo”.

“Este 2022 has sido un año que me cambió muchísimo, con la música empecé hace tiempo, pero este año como actor he grabado muchos proyectos que se estrenarán pronto, Podré ver el fruto de tanto trabajo y de aprendizajes”, dijo el actor.

Al principio Nico no quería tomar las oportunidades que se le presentaban en su carrera porque sabía que ciertas venían por ser el hijo de Plutarco Haza y Ludwika Paleta: “Yo me quería ganar las cosas, pero hay un punto en que uno no decide con que cartas nace, pero también no usarlas es desaprovecharlas “.

Conoce a Nicolás Haza Paleta. Foto: Instagram @niicohaza / Cuartoscuro

Nicolás Haza es libre de trazar su propio camino

Nicolás Haza reveló que sus papás nunca intentaron inculcarle el tema de la actuación, pero tampoco lo rechazaron, más bien le dieron la libertad de elegir la profesión con la que se sintiera feliz.

“Toda la vida me he expresado y desahogado con la música, toco guitarra desde chico y sé leer música, mi abuelo es violinista y por eso tengo esa sensibilidad, para mi suerte el cine y la música son artes que lo que hacen es transmitir sentimientos y contar historias”, añadió Nicolás Haza Paleta.

Para el joven músico es importante crear un diferente concepto de música, que lo diferencíe de otros, al combinar varios géneros.