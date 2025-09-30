GENERANDO AUDIO...

Nicole Kidman cuida a sus dos hijas. FOTO: AFP

La actriz Nicole Kidman estaría atravesando una separación de su esposo, el cantante Keith Lionel Urban, después de 19 años de matrimonio. De acuerdo con información publicada por TMZ, ambos han estado viviendo separados desde principios del verano.

El medio señala que fue Keith quien decidió separarse, dejando a la actriz australiana al cuidado de sus dos hijas. Hasta el momento, no se ha confirmado si la pareja procederá con el divorcio.

Una separación inminente de Nicole y Keith

TMZ informó que la ruptura habría sido una decisión unilateral de Urban. Según fuentes consultadas, Kidman ha intentado mantener unida a la familia y salvar el matrimonio, sin embargo, la separación se concretó pese a sus esfuerzos.

El cantante adquirió una casa en Nashville, ciudad donde también reside la familia, y se mudó ahí recientemente, lo que refuerza los rumores sobre la distancia definitiva entre ambos.

La familia de Nicole Kidman

Nicole Kidman y Keith Urban se conocieron en enero de 2005 durante la gala G’Day LA. Posteriormente, en la 48ª edición de los Premios Grammy en 2006, confirmaron públicamente su relación. Ese mismo año contrajeron matrimonio.

La pareja tiene dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Según TMZ, es Kidman quien actualmente se hace cargo de ellas tras la separación. Hasta ahora, ni Nicole Kidman ni Keith Urban han emitido declaraciones oficiales sobre el futuro de su relación.