Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez tras 35 años preso. FOTO: AFP

Una comisión judicial estadounidense negó la libertad condicional a Joseph Lyle Menéndez, un día después de que a su hermano Erik también le fuera ordenado permanecer en prisión por el asesinato de sus padres hace más de tres décadas.

A Lyle, de 57 años, “se le negó hoy la libertad condicional por tres años en su audiencia inicial de idoneidad”, dijeron funcionarios de los Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California, luego de no convencer al panel de que ya no es una amenaza pública.

Lyle Menéndez, condenado junto a su hermano Erik por el asesinato de sus padres en 1989 en Beverly Hills, participó en la sesión de manera virtual desde una prisión en San Diego, vestido con el uniforme azul de interno.

Hermanos Menéndez niegan libertad condicional

El caso Menéndez marcó a la opinión pública desde finales de los 80, cuando los hermanos fueron declarados culpables de matar a sus padres con una escopeta en su casa de Beverly Hills. En su momento, el juicio generó gran atención mediática por los detalles del crimen y el estilo de vida de la familia.

Este jueves 21 de agosto, Erik Menéndez, de 54 años, enfrentó un proceso similar, con una audiencia de 10 horas en la que también se le negó el beneficio. Según la resolución oficial, ambos podrán solicitar la libertad condicional nuevamente en tres años.

Decisión oficial de las autoridades

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California confirmó que las resoluciones se tomaron tras revisar de manera completa las evaluaciones de riesgo y los testimonios presentados. La agencia subrayó que los hermanos deberán permanecer en prisión mientras cumplen su sentencia.

Tanto Lyle como Erik continúan internos en cárceles de California, en espera de una nueva oportunidad de revisión de su caso en 2028.